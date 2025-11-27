В ОП готовят изменения в распределении мобилизованных в ВСУ: что ждет бригады и новобранцев

В Офисе президента по приказу главы государства работают над изменениями в распределении мобилизованных в боевые бригады. По словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, подразделения должны получать пополнение вовремя и в полном объеме.

О запросе от бригад о справедливом распределении мобилизованных в Украине президент Владимир Зеленский сказал 26 ноября по итогам поездки во фронтовые районы. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в ответ сообщил, что начал готовить конкретные предложения по упорядочению системы распределения пополнения для боевых бригад с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андреем Гнатовым.

"Это не новая тема, я знаю о ней, когда еще сам был комбригом. Но это болезненный разговор, который давно назрел, и который уже невозможно откладывать", — отметил Павел Палиса.

По его словам, перед ним и Андреем Гнатовым стоит цель упорядочить систему распределения мобилизованных так, чтобы она была справедливой для всех.

Відео дня

"По моему мнению, нынешний уровень мобилизации позволяет это сделать. И это не вопрос, чтобы "кому-то дать больше". Это вопрос справедливости, доверия и стабильности для подразделений, которые ежедневно держат тяжелые направления", — пояснил заместитель руководителя ОП.

Палиса добавил, что бригада получает возможность по-другому планировать подготовку и обучение мобилизованных и планировать свою деятельность, если знает, что пополнение поступит вовремя и в полном объеме. Чиновник отметил, что речь идет не только о количестве людей, но и о качестве подготовки, которую каждая боевая бригада должна иметь возможность проводить самостоятельно.

По словам Палисы, такая система поспособствует формированию в армии слаженных коллективов, подготовленных под конкретную технику, вооружение и тактику для ведения боевых действий на определенном участке фронта.

"Я не люблю давать обещания наперед, но могу сказать одно: мы очень хорошо понимаем, почему это нужно фронту. И почему с этим нельзя тянуть. Решение должно быть честным и понятным для тех, кто сегодня на нуле. Потому что именно для них все это и делается", — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, в опубликованном 13 ноября интервью спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, кто составляет мобилизационные планы. По его словам, за это отвечает прежде всего Генеральный штаб ВСУ.

Также 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько украинцев ежемесячно приобщаются к армии. По его словам, каждый месяц в Украине мобилизуют около 30 тысяч человек.