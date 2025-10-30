"Резерв+" получил обновление: Минобороны запустило новую онлайн-отсрочку

Министерство обороны расширило функционал мобильного приложения "Резерв+", добавив возможность получения отсрочки от службы для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Отныне процесс проходит полностью онлайн и занимает немного времени.

Как сообщает Министерство обороны Украины, отсрочку могут получить отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет в случаях, если другой из родителей умер или лишен родительских прав.

Фото: Минобороны Украины

Для оформления достаточно подать запрос в приложении "Резерв+". Система автоматически проверяет наличие оснований в государственных реестрах, а в случае подтверждения — решение принимается автоматически. Сведения об отсрочке появляются непосредственно в электронном военном документе пользователя.

"Процесс полностью автоматизирован, длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует представления справок или посещения ТЦК", — отметили в Министерстве обороны. В ведомстве подчеркнули, что цифровая система обеспечивает прозрачность решений и исключает манипуляции.

Для получения такого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или лишении родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, граждане могут обратиться в любой отдел ГРАГС для обновления сведений.

Сейчас в "Резерв+" доступны десять видов онлайн-отсрочек, среди которых — для лиц с инвалидностью, студентов, родителей детей с инвалидностью, многодетных семей и мужчин и женщин военнослужащих с ребенком.

