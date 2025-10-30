"Резерв+" отримав оновлення: Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку

Міністерство оборони розширило функціонал мобільного застосунку "Резерв+", додавши можливість отримання відстрочки від служби для батьків, які самостійно виховують дитину. Відтепер процес проходить повністю онлайн і займає небагато часу.

Як повідомляє Міністерство оборони України, відстрочку можуть отримати батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років у випадках, якщо інший із батьків помер або позбавлений батьківських прав.

Повідомлення Міноборони Фото: Міноборони України

Для оформлення достатньо подати запит у застосунку "Резерв+". Система автоматично перевіряє наявність підстав у державних реєстрах, а у разі підтвердження — рішення ухвалюється автоматично. Відомості про відстрочку з’являються безпосередньо в електронному військовому документі користувача.

"Процес повністю автоматизований, триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує подання довідок чи відвідування ТЦК", — зазначили у Міністерстві оборони. У відомстві підкреслили, що цифрова система забезпечує прозорість рішень та унеможливлює маніпуляції.

Для отримання такого типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть або позбавлення батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, громадяни можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС для оновлення відомостей.

Наразі у "Резерв+" доступні десять видів онлайн-відстрочок, серед яких — для осіб з інвалідністю, студентів, батьків дітей з інвалідністю, багатодітних родин та чоловіків і жінок військовослужбовців із дитиною.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запроваджуються нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Частина рішень продовжуватиметься автоматично, а більшість заяв можна буде подати онлайн через застосунок "Резерв+" або у Центрі надання адміністративних послуг.

Як повідомляв Фокус, у застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція, що дає змогу військовозобов'язаним батькам дітей з інвалідністю швидко і без бюрократії отримати відстрочку від мобілізації.

Фокус також писав, що у "Резерв+" з'явилась відстрочка для подружніх пар з інвалідністю І або II групи.