Міноборони додало в "Резерв+" нову відстрочку від мобілізації: хто може її отримати
В застосунку "Резерв+" розширено перелік відстрочок від мобілізації. Тепер заявку онлайн можуть подати громадяни, батько чи мати яких мають інвалідність I або II групи.
Інформація про нові відстрочки в "Резерв+" опублікована на офіційному сайті Міністерства оборони України. З 1 листопада 2025 року надана відстрочка буде продовжуватися автоматично.
Автоматизований процес оформлення триває від кількох хвилин до кількох годин.
Послуга доступна лише для військовозобов'язаних, які є єдиними повнолітніми дітьми та мають лише батька чи лише матір. Якщо в родині є обидва батьки чи інші повнолітні діти, отримати відстрочку не вийде.
Як оформити відстрочку в "Резерв+"
В Міноборони розповіли, що для оформлення відстрочки військовозобов'язаним необхідно:
- подати запит в застосунку "Резерв+"
- дочекатися завершення автоматичної перевірки даних у державних реєстрах;
- перевірити інформацію про отримання відстрочки в електронному військово-обліковому документі (якщо підстави підтверджені — вона з'являється автоматично).
Для підтвердження підстав для надання відстрочки необхідні дані про інвалідність батька або матері, які зберігаються в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду. Конкретні дані про родину також повинні бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС). Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю має бути прописаний в актовому записі про народження.
Якщо зазначені дані на момент отримання відстрочки не актуальні, перед тим, як подавати онлайн-запит в "Резерв+", потрібно оновити їх у відповідних реєстрах.
Усі відстрочки в "Резерв+"
Усього на сьогодні в "Резерв+" доступні 11 видів онлайн-відстрочок від мобілізації:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військовослужбовців з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти й аспіранти;
- працівники вищої та професійної освіти.
Інші оновлення в "Резерв+"
30 жовтня Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку в застосунку "Резерв+" для батьків, які самостійно виховують дитину.
17 вересня в МОУ пояснювали, що нова примітка "Потребує проходження БЗВП" в "Резерв+" стосується громадян з військово-обліковою спеціальністю ВОС-999.
Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ писали, що в Україні можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю, які не оформили відстрочку офіційно.