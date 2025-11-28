Підтримайте нас RU
Воєнний фокус Російсько-українська війна Посилення мобілізації в Україні

Міноборони додало в "Резерв+" нову відстрочку від мобілізації: хто може її отримати

Резерв+ з'явился нова відстрочка від мобілізації
Міноборони розширило перелік відстрочок від мобілізації в Резерв+ | Фото: Міноборони України

В застосунку "Резерв+" розширено перелік відстрочок від мобілізації. Тепер заявку онлайн можуть подати громадяни, батько чи мати яких мають інвалідність I або II групи.

Інформація про нові відстрочки в "Резерв+" опублікована на офіційному сайті Міністерства оборони України. З 1 листопада 2025 року надана відстрочка буде продовжуватися автоматично.

Автоматизований процес оформлення триває від кількох хвилин до кількох годин.

Послуга доступна лише для військовозобов'язаних, які є єдиними повнолітніми дітьми та мають лише батька чи лише матір. Якщо в родині є обидва батьки чи інші повнолітні діти, отримати відстрочку не вийде.

Як оформити відстрочку в "Резерв+"

В Міноборони розповіли, що для оформлення відстрочки військовозобов'язаним необхідно:

  • подати запит в застосунку "Резерв+"
  • дочекатися завершення автоматичної перевірки даних у державних реєстрах;
  • перевірити інформацію про отримання відстрочки в електронному військово-обліковому документі (якщо підстави підтверджені — вона з'являється автоматично).
Для підтвердження підстав для надання відстрочки необхідні дані про інвалідність батька або матері, які зберігаються в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду. Конкретні дані про родину також повинні бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС). Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю має бути прописаний в актовому записі про народження.

Якщо зазначені дані на момент отримання відстрочки не актуальні, перед тим, як подавати онлайн-запит в "Резерв+", потрібно оновити їх у відповідних реєстрах.

Усі відстрочки в "Резерв+"

Усього на сьогодні в "Резерв+" доступні 11 видів онлайн-відстрочок від мобілізації:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військовослужбовців з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти й аспіранти;
  • працівники вищої та професійної освіти.

Інші оновлення в "Резерв+"

30 жовтня Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку в застосунку "Резерв+" для батьків, які самостійно виховують дитину.

17 вересня в МОУ пояснювали, що нова примітка "Потребує проходження БЗВП" в "Резерв+" стосується громадян з військово-обліковою спеціальністю ВОС-999.

Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ писали, що в Україні можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю, які не оформили відстрочку офіційно.