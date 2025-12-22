Скільки треба заробляти у 2026 році, щоб не втратити бронь: деталі

Щоб не втратити від мобілізації, у січні 2026 року заброньовані українці мають отримувати мінімальну зарплату 21 970,5 грн. У грудні 2025-го вона має бути не меншою за 20 тисяч.

Ця сума розраховується як 2,5 мінімальних зарплат в Україні (8000 грн*2,5), що діє в Україні у 2025 році, повідомляє ресурс "Бухгалтер 911".

При цьому виплата зарплати за другу половину грудня в січні не впливає на показник мінімальної заробітної плати за грудень. Враховується дата нарахування, а не виплати. Головне, щоб нарахована сума за грудень була не меншою за встановлений мінімум — 20 тисяч грн.

Сума 21 970,5 грн є "брутто", тобто до неї може включатися не тільки оклад, а й інші виплати, які входять до складу заробітної плати. Вимога до такого розміру мінімальної зарплати діятиме протягом усього 2026 року.

Відео дня

Якщо цієї умови не дотримуються, працівник може позбутися бронювання.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1608 від 8 грудня, без урахування терміну здійснюється анулювання бронювання працівників підприємств, установ і організацій, які мають статус критично важливих для "функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" і для забезпечення потреб військових.

Тобто щойно підприємство втрачає статус критично важливого, його співробітники втрачають бронь.

Під час ухвалення такого рішення основною метою уряду було розширення переліку суб'єктів, які можуть оформлювати відстрочки для працівників, і посилення контролю та деталізації процедури бронювання, зокрема через "Дію", пояснив народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Крім того, 8 грудня Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.

28 листопада в Міністерстві оборони заявили, що додали до "Резерву+" нову відстрочку від мобілізації — для громадян, батько або мати яких мають інвалідність I або II групи.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.