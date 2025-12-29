Военная подготовка для студентов-медиков: кто и почему должен готовиться к службе в 2026 году

Отныне медики и фармацевты в Украине учатся не только лечить, но и защищать страну. С начала 2026 года для них становится обязательной программа подготовки офицеров запаса.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", с начала нового года вступает в силу закон № 4538-IX, который меняет правила прохождения военной службы для студентов. Теперь все, кто учится на медицинских и фармацевтических специальностях, должны проходить программу подготовки офицеров запаса. Важно, что участвовать могут только те, кто пригоден к службе по состоянию здоровья и прошел профессионально-психологический отбор.

Для студентов других специальностей такая подготовка останется добровольной, но также доступной при условии соответствия требованиям здоровья и психологической пригодности.

Учреждения высшего образования, где обучают медиков и фармацевтов, получили задание организовать эту подготовку. Это касается как государственных, так и частных университетов и колледжей с соответствующей лицензией.

"Высшие учебные заведения всех форм собственности и подчинения, имеющие лицензию на образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны обеспечить прохождение военной подготовки студентами по программе подготовки офицеров запаса", — говорится в материале.

Цель изменений — обеспечить армию достаточным количеством подготовленных медиков. Также программа поможет улучшить качество оказания медицинской помощи в воинских частях и госпиталях, а также на этапах реабилитации. В конце концов, украинские военные смогут получать быструю и эффективную медицинскую помощь даже в сложных условиях.

Напомним, что с 31 июля в Украине ввели обновленные правила воинского учета. В частности, на Кировоградщине женщин с медицинским и фармацевтическим образованием ставили на учет автоматически, без необходимости лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также Фокус писал, что, по словам Ивана Тимочко, после прохождения базовой военной подготовки студенты принимают присягу, зачисляются в резерв и могут быть призваны только после достижения 25 лет при условии пригодности к военной службе.