Все студенты после БЗВП станут резервистами: Тимочко ответил, могут ли их мобилизовать

Студенты после прохождения базовой общей военной подготовки принимают присягу и зачисляются в резервисты независимо от возраста. При этом призыву они будут подлежать после 25 лет при условии пригодности к службе.

Студенты после БЗВП будут подлежать мобилизации в Украине по достижении 25 лет, однако государство не будет предоставлять приоритет тем, кто прошел обучение. Если их не призовут сразу, они будут оставаться в резерве, пока не наступит необходимость их вызвать, сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в интервью "Телеграфу", опубликованном 23 октября.

По его словам, сначала всех военнообязанных ставят на воинский учет, а затем определяется потребность в их призыве по специальности и специальности. Тимочко отметил, что призыву в украинскую армию будут подлежать только мужчины, которые имеют соответствующий социальный статус, состояние здоровья и т. д.

Председатель совета резервистов объяснил, что базовую военную подготовку под эгидой Министерства обороны и Министерства образования проходят все пригодные к службе абитуриенты и студенты вузов по специальным учебным программам.

"Это не то же самое, что общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности", — отметил Тимочко.

Напомним, все студенты в Украине проходят БЗВП с 1 сентября в специальных учебных центрах Вооруженных сил Украины.

29 июля Фокус рассказывал, что согласно подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским закону №13276 с 2026 года студентов-медиков будут готовить к армии. Для годных к службе будущих медиков и фармацевтов станет обязательной офицерская подготовка.