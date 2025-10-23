Всі студенти після БЗВП стануть резервістами: Тимочко відповів, чи можуть їх мобілізувати

Студенти після проходження базової загальної військової підготовки складають присягу і зараховуються до резервістів незалежно від віку. Водночас призову вони підлягатимуть після 25 років, якщо будуть придатними до служби.

Студенти після БЗВП підлягатимуть мобілізації в Україні після досягнення 25 років, однак держава не надаватиме пріоритет тим, хто пройшов вишкіл. Якщо їх не призвуть одразу, вони лишатимуться в резерві, поки не настане потреба їх викликати, сказав голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 23 жовтня.

За його словами, спершу всіх військовозобов'язаних ставлять на військовий облік, а потім визначається потреба в їхньому призові за фахом і спеціальністю. Тимочко зазначив, що призову до української армії підлягатимуть тільки чоловіки, які мають відповідний соціальний статус, стан здоров'я тощо.

Голова ради резервістів пояснив, що базовий військовий вишкіл під егідою Міністерства оборони та Міністерства освіти проходять усі придатні до служби абітурієнти та студенти вишів за спеціальними навчальними програмами.

"Це не те саме, що загальна військова підготовка, яку проходять мобілізовані у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності", — зауважив Тимочко.

Нагадаємо, всі студенти в Україні проходять БЗВП з 1 вересня у спеціальних навчальних центрах Збройних сил України.

29 липня Фокус розповідав, що згідно з підписаним президентом України Володимиром Зеленським законом №13276 з 2026 року студентів-медиків готуватимуть до армії. Для придатних до служби майбутніх медиків і фармацевтів стане обов'язковою офіцерська підготовка.