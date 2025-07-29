З 2026 року студентів-медиків готуватимуть до армії: що передбачає закон, який підписав Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей проходити офіцерську підготовку.

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Згідно з карткою законопроєкту на сайті Верховної Ради, відтепер військову підготовку за програмою офіцерів запасу добровільно можуть проходити всі громадяни України, які здобувають або вже мають вищу освіту не нижче рівня бакалавра, придатні за станом здоров’я і пройшли професійно-психологічний відбір.

Однак для майбутніх медиків і фармацевтів ця підготовка стане обов’язковою — за умови, що вони придатні до служби й успішно пройшли відбір.

Також закон зобов’язує всі вищі навчальні заклади, які навчають за медичними або фармацевтичними спеціальностями, організувати проходження військової підготовки для своїх студентів.

Порядок такої підготовки визначатиме уряд за пропозицією Міністерства оборони, а перелік спеціальностей і обсяги навчання погоджуватимуть разом із Міністерствами освіти та охорони здоров’я.

Окрім цього, у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що під час повномасштабної війни виник гострий брак військових медиків і фармацевтів. Через це зростають бойові втрати, рівень летальності й інвалідності серед поранених. Щоб швидше рятувати життя та повертати військових до строю, потрібно більше фахівців із медичною підготовкою.

Зараз лише близько 5% студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей проходять військову підготовку, переважно за власні кошти. Ба більше, у багатьох університетах немає кафедр військової медицини, тому можливості для підготовки обмежені.

Тому, новий закон покликаний це змінити. Зокрема, він дозволить створювати нові кафедри військової підготовки, збільшити кількість студентів, які проходитимуть навчання, а також зробити його безкоштовним і обов’язковим для всіх майбутніх медиків.

Закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування, а діяти почне з 1 січня 2026 року. До цього часу уряд повинен оновити нормативно-правову базу та створити всі умови для запровадження нових вимог.

Нагадаємо, на початку року в МОН заявили, що з вересня 2025 року в українських вищих навчальних закладах уперше викладатимуть курс базової загальновійськової підготовки для студентів. Теоретична частина програми стане окремою дисципліною, яка буде встановленою, як для жінок, так і для чоловіків. У Міносвіти і науки заявили, що ця дисципліна може стати обов'язковою, однак усе залежить від фінального тексту ухваленого закону.

Натомість заступник міністра освіти Михайло Винницький не підтримує ідею, щоб базова військова підготовка була обов’язковою для студентів вишів. Зокрема, він звернув увагу на корупційні ризики, які виникнуть разом з обов’язковим курсом БЗВП для студентів.