Змусити 120 тисяч студентів проходити БЗВП — "не варіант": яку готують альтернативу, — МОН

Заступник міністра освіти Михайло Винницький не підтримує ідею, щоб базова військова підготовка була обов’язковою для студентів вишів. Він розповів, що вже найближчим часом українцям можуть запропонувати альтернативу з суттєвими змінами.

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"Примусити 120 приблизно тисяч студентів другого курсу проходити в обов'язковому порядку такий курс, який зараз передбачений, не варіант", — пояснив чиновник у коментарі виданню "Дзеркало тижня" 2 липня.

Він звернув увагу на корупційні ризики, які виникнуть разом з обов’язковим курсом БЗВП для студентів.

"Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП: "Я не хочу — не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів". І це буде загальнонаціональна проблема. Ми просто створюємо корупціогенну пастку", — попередив Винницький.

Він повідомив, що в Україні вже зареєстрований законопроєкт, який скасовує БЗВП як обов'язкову частину навчального процесу. Натомість студентам пропонується курс "Основи національного спротиву".

Заступник міністра не розкрив деталей. Але він не сумнівається, що тривалість теоретичної частини залишиться без змін, а все решта "має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу". Чи відбудеться це до 1 вересня, коли почнеться новий навчальний рік, поки не відомо.

Нагадаємо, Фокус розібрався, що являє собою БЗВП для студентів, як проходитиме це навчання та які навички й знання мають отримати українці. Заступник міністра оборони Сергій Мельник у січні попереджав, що за відмову від цього курсу або незадовільну оцінку студентів відраховуватимуть.

В Україні розглядають законопроєкт, мета якого — уможливити використання освіти для ухилення від мобілізації. Пропонується позбавити права на відстрочку студентів віком від 25 років.