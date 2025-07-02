Заставить 120 тысяч студентов проходить БЗВП — "не вариант": какую готовят альтернативу, — МОН

Заместитель министра образования Михаил Винницкий не поддерживает идею, чтобы базовая военная подготовка была обязательной для студентов вузов. Он рассказал, что уже в ближайшее время украинцам могут предложить альтернативу с существенными изменениями.

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"Заставить 120 примерно тысяч студентов второго курса проходить в обязательном порядке такой курс, который сейчас предусмотрен, не вариант", — пояснил чиновник в комментарии изданию "Зеркало недели" 2 июля.

Он обратил внимание на коррупционные риски, которые возникнут вместе с обязательным курсом БЗВП для студентов.

"Что мы будем делать с такой реальностью, когда большое количество людей (я говорю о тысячах), захотят откупиться от БЗВП: "Я не хочу — не могу по разным причинам, а давай, уважаемый господин инструктор, запишешь меня, и вот тебе 100 баксов". И это будет общенациональная проблема. Мы просто создаем коррупциогенную ловушку", — предупредил Винницкий.

Он сообщил, что в Украине уже зарегистрирован законопроект, который отменяет БЗВП как обязательную часть учебного процесса. Вместо этого студентам предлагается курс "Основы национального сопротивления".

Заместитель министра не раскрыл деталей. Но он не сомневается, что продолжительность теоретической части останется без изменений, а все остальное "должно существенно измениться и будет изменено в ближайшее время". Произойдет ли это до 1 сентября, когда начнется новый учебный год, пока не известно.

Напомним, Фокус разобрался, что представляет собой БЗВП для студентов, как будет проходить это обучение и какие навыки и знания должны получить украинцы. Заместитель министра обороны Сергей Мельник в январе предупреждал, что за отказ от этого курса или неудовлетворительную оценку студентов будут отчислять.

В Украине рассматривают законопроект, цель которого — сделать возможным использование образования для уклонения от мобилизации. Предлагается лишить права на отсрочку студентов в возрасте от 25 лет.