Обов'язкова військова підготовка для студентів: чи буде вона і що передбачає

Питання про те, чи буде військова підготовка обов'язковою для студентів вишів, залишається відкритим. Напередодні ЗМІ написали, що вона такою не стане.

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У Міносвіти і науки спростували твердження, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП), не буде обов'язковою, зазначивши, що це поки невідомо, пише РБК.

"Усе залежить від ухвалення закону — його фінального тексту", — сказали виданню в МОН.

Раніше заступник міністра освіти Михайло Вінницький говорив, що цей курс не має бути обов'язковим, і змусити 120 тисяч студентів першого курсу проходити його, — "не варіант".

Чиновник додав, що вже зареєстровано проєкт закону, який скасовує БЗВП для студентів як обов'язкову частину навчального процесу, а замість нього передбачає курс "Основи національного спротиву". Він буде обов'язковим для всіх студентів і студенток другого року навчання в закладах вищої та фахової вищої освіти.

Документ передбачає заміну концепції набуття відповідних знань і навичок упродовж навчання в закладах вищої освіти та поширює вимогу набуття цих компетентностей також на студентів коледжів.

БЗВП розрахована на 300 годин Фото: УНИАН

Згідно із законопроєктом, після заміни БЗВП на "Основи національного опору" пропонується зробити акцент на домедичній допомозі, теоретичному компоненті, навігаційних навичках і сучасних цифрових технологіях для безпеки та оборони.

Автори проєкту також виступають за скорочення польових навчань і замість повного циклу й набору вмінь, наявних у структурі мобілізаційного курсу БОВП, пропонують замінити їх на короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації в заміських умовах.

Для тих, хто з релігійних міркувань не готовий узяти в руки зброю, проєкт у нинішній редакції передбачає збільшення, наприклад, курсу домедичної допомоги.

Попереджаючи хвилювання студентів, у МОН наголосили, що запровадження курсу "Основи національного спротиву" — це не підготовка студентів до мобілізації.

Мобілізаційний термін в Україні залишається незмінним — з 25 років. Служба раніше (у віці від 18 до 24 років) — тільки за бажанням і за контрактом.

Що відомо про БЗВП

У січні в МОН заявили, що з вересня 2025 року в українських вищих навчальних закладах уперше викладатимуть курс базової загальновійськової підготовки для студентів (БЗВП).

БЗВП — це програма військової підготовки для студентів, яка інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Її мета — формування базових військових компетентностей у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів.

Теоретична частина програми стане окремою дисципліною, яка буде обов'язковою для жінок і чоловіків

Програма розрахована на 300 академічних годин і передбачає:

теоретичний курс тривалістю 90 годин, який проводитимуть у навчальних закладах;

практичний курс тривалістю 210 годин, який триватиме у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Курс БЗВП буде обов'язковим для студентів і державних, і приватних університетів.

Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов'язкової базової військової служби, яку згідно з чинним законодавством мають пройти всі чоловіки віком 18-25 років.

Фото: МОН

Раніше Фокус писав, що Кабмін розробив нові правила для аспірантів, які мають унеможливити чоловікам уникати мобілізації через навчання.

Ми також розповідали, кого зі студентів призвуть до ЗСУ.