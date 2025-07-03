Обов'язкова військова підготовка для студентів: чи буде вона і що передбачає
Питання про те, чи буде військова підготовка обов'язковою для студентів вишів, залишається відкритим. Напередодні ЗМІ написали, що вона такою не стане.
У Міносвіти і науки спростували твердження, що базова загальновійськова підготовка (БЗВП), не буде обов'язковою, зазначивши, що це поки невідомо, пише РБК.
"Усе залежить від ухвалення закону — його фінального тексту", — сказали виданню в МОН.
Раніше заступник міністра освіти Михайло Вінницький говорив, що цей курс не має бути обов'язковим, і змусити 120 тисяч студентів першого курсу проходити його, — "не варіант".
Чиновник додав, що вже зареєстровано проєкт закону, який скасовує БЗВП для студентів як обов'язкову частину навчального процесу, а замість нього передбачає курс "Основи національного спротиву". Він буде обов'язковим для всіх студентів і студенток другого року навчання в закладах вищої та фахової вищої освіти.
Документ передбачає заміну концепції набуття відповідних знань і навичок упродовж навчання в закладах вищої освіти та поширює вимогу набуття цих компетентностей також на студентів коледжів.
Згідно із законопроєктом, після заміни БЗВП на "Основи національного опору" пропонується зробити акцент на домедичній допомозі, теоретичному компоненті, навігаційних навичках і сучасних цифрових технологіях для безпеки та оборони.
Автори проєкту також виступають за скорочення польових навчань і замість повного циклу й набору вмінь, наявних у структурі мобілізаційного курсу БОВП, пропонують замінити їх на короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації в заміських умовах.
Для тих, хто з релігійних міркувань не готовий узяти в руки зброю, проєкт у нинішній редакції передбачає збільшення, наприклад, курсу домедичної допомоги.
Попереджаючи хвилювання студентів, у МОН наголосили, що запровадження курсу "Основи національного спротиву" — це не підготовка студентів до мобілізації.
Мобілізаційний термін в Україні залишається незмінним — з 25 років. Служба раніше (у віці від 18 до 24 років) — тільки за бажанням і за контрактом.
Що відомо про БЗВП
У січні в МОН заявили, що з вересня 2025 року в українських вищих навчальних закладах уперше викладатимуть курс базової загальновійськової підготовки для студентів (БЗВП).
БЗВП — це програма військової підготовки для студентів, яка інтегрується в освітній процес закладів вищої освіти. Її мета — формування базових військових компетентностей у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів.
Теоретична частина програми стане окремою дисципліною, яка буде обов'язковою для жінок і чоловіків
Програма розрахована на 300 академічних годин і передбачає:
- теоретичний курс тривалістю 90 годин, який проводитимуть у навчальних закладах;
- практичний курс тривалістю 210 годин, який триватиме у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.
Курс БЗВП буде обов'язковим для студентів і державних, і приватних університетів.
Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільнить їх від проходження обов'язкової базової військової служби, яку згідно з чинним законодавством мають пройти всі чоловіки віком 18-25 років.
Раніше Фокус писав, що Кабмін розробив нові правила для аспірантів, які мають унеможливити чоловікам уникати мобілізації через навчання.
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