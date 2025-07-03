Обязательная военная подготовка для студентов: будет ли она и что предусматривает

Вопрос о том, будет ли военная подготовка обязательна для студентов вузов, остается открытым. Накануне СМИ написали, что она таковой не станет

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В Минобразования и науки опровергли утверждение, что базовая общевойсковая подготовка (БОВП), не будет обязательной, отметив, что это пока неизвестно, пишет РБК.

"Все зависит от принятия закона – его финального текста", – сказали изданию в МОН.

Ранее замминистра образования Михаил Винницкий говорил, что этот курс не должен быть обязательным, и заставить 120 тысяч студентов первого курса проходить его, – "не вариант".

Чиновник добавил, что уже зарегистрирован проект закона, который отменяет БОВП для студентов как обязательную часть учебного процесса, а вместо него предусматривает курс "Основы национального сопротивления". Он будет обязательным для всех студентов и студенток второго года обучения в заведениях высшего и профессионального высшего образования.

Документ предусматривает замену концепции приобретения соответствующих знаний и навыков на протяжении обучения в учреждениях высшего образования и распространяет требование приобретения этих компетентностей также на студентов колледжей.

БОВП рассчитана на 300 часов Фото: УНИАН

Согласно законопроекту, после замены БОВП на "Основы национального сопротивления" предлагается сделать акцент на домедицинской помощи, теоретическом компоненте, навигационных навыках и современных цифровых технологиях для безопасности и обороны.

Авторы проекта также выступают за сокращение полевых учений и вместо полного цикла и набора умений, имеющихся в структуре мобилизационного курса БОВП, предлагают заменить их на короткие выезды на полигоны, для усвоения базовых навыков поведения с оружием и ориентации в загородных условиях.

Для тех, кто по религиозным соображениям не готов взять в руки оружие, проект в нынешней редакции предусматривает увеличение, например, курса домедицинской помощи.

Предупреждая волнение студентов, в МОН подчеркнули, что введение курса "Основы национального сопротивления" – это не подготовка студентов к мобилизации.

Мобилизационный срок в Украине остается неизменным – с 25 лет. Служба раньше (в возрасте от 18 до 24 лет) – только по желанию и по контракту.

Что известно о БОВП

В январе в МОН заявили, что с сентября 2025 года в украинских высших учебных заведениях впервые будут преподавать курс базовой общевойсковой подготовки для студентов (БОВП).

БОВП – это программа военной подготовки для студентов, которая интегрируется в образовательный процесс заведений высшего образования. Ее цель – формирование базовых военных компетентностей у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности граждан к защите государства в условиях современных вызовов.

Теоретическая часть программы станет отдельной дисциплиной, которая будет обязательной для женщин и мужчин

Программа рассчитана на 300 академических часов и предусматривает:

теоретический курс продолжительностью 90 часов, который будут проводить в учебных заведениях;

практический курс продолжительностью 210 часов, который продлится в специальных учебных центрах ВСУ.

Курс БОВП будет обязательным для студентов и государственных, и частных университетов.

После прохождения БОВП студенты приносят военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной базовой военной службы, которую согласно действующему законодательству должны пройти все мужчины в возрасте 18-25 лет.

Фото: МОН

Ранее Фокус писал, что Кабмин разработал новые правила для аспирантов, которые должны сделать невозможным мужчинам избегать мобилизации из-за обучения.

Мы также рассказывали, кого из студентов призовут в ВСУ.