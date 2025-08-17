Учебные заведения присылают в ТЦК списки выпускниц-медиков: что известно

В Украине с 31 июля введены новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, на Кировоградщине эти изменения касаются женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование — их учет теперь происходит автоматически, без необходимости немедленного личного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Как рассказала изданию "Суспільне" исполняющая обязанности начальника группы коммуникации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Екатерина Гевель, учебные заведения в течение семи дней после завершения обучения должны предоставлять в районный или городской ТЦК и СП списки выпускниц-медиков и фармацевтов по месту их проживания.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 916 от 30 июля 2025 года, учебные заведения теперь должны в течение семи дней после окончания обучения направлять в районный или городской ТЦК и СП списки выпускниц-медиков и фармацевтов по месту их проживания. Информация от учебных заведений автоматически заносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что упрощает процесс и позволяет вести учет без физического присутствия самого человека.

Женщины обязаны в течение 60 дней после завершения обучения лично обратиться в ТЦК и СП для прохождения ВВК и определения степени пригодности к военной службе. В случае игнорирования правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Постановление также внесло ряд технических и организационных изменений в порядок ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации, включая формирование списков, внесение данных в Единый государственный реестр, порядок оформления документов и ответственность должностных лиц.

Стоит заметить, что, по словам Екатерины Гевель, сейчас мобилизации для женщин нет, поэтому ограничений на выезд за границу даже для тех, кто находится на учете, не предусмотрено. Она также отметила, что в области не зафиксировано случаев уклонения женщин от прохождения военной службы во время мобилизации.

Напомним, 30 июля Кабмин ввел изменения, по которым женщины с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически становятся на воинский учет без личного обращения. В частности, на учет подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные к службе по состоянию здоровья, которые закончили профессиональные или высшие учебные заведения и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Женщины со смежными специальностями могут стать на учет по собственному желанию, но это не обязательно.

Кроме этого, 29 июля Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает обязательной офицерскую подготовку для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Для других граждан с высшим образованием она остается добровольной при условии пригодности к службе и прохождения отбора.

Более того, Фокус писал, что правила оформления отсрочки от мобилизации для студентов могут изменить. В частности, Кабмин предлагает оставить отсрочку только для тех, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста для прохождения базовой военной службы.