Кабмин хочет сузить круг студентов, которые будут иметь право на отсрочку от мобилизации, — нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что правила оформления отсрочки от мобилизации для студентов в Украине могут изменить. По его словам, Кабинет министров Украины предлагает оставить отсрочку только для тех, кто начал обучение "не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы".

Гончаренко 13 августа опубликовал в своем Telegram-канале сообщение со скриншотами, как он утверждает, предложения Кабмина. Документ касается прав соискателей образования и педагогических работников.

По словам нардепа, правительство согласовало изменения в положения закона о мобилизации.

Гончаренко показал предложение правительства по изменению условий отсрочки для студентов Фото: Алексей Гончаренко / Telegram Предложение правительства по изменению правил получения отсрочки для педагогических работников Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Отсрочка от мобилизации для студентов: что могут изменить

По словам народного депутата, Кабмин предлагает:

оставить право на отсрочку только для тех студентов вузов, учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования, которые начали обучение "не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы", и при этом учатся по дневной и дуальной форме и не нарушают нормативного срока получения образования;

сохранить отсрочку для научных, научно-педагогических и педагогических работников, имеющих научную степень или работающих не менее чем на 0,75 ставки в учебных заведениях или научных учреждениях.

Гончаренко рассказал, что предлагает изменить Кабмин в правилах предоставления отсрочки Фото: скриншот

Гончаренко отметил, что предложение Кабмина должно быть зарегистрировано в Верховной Раде, и после этого его смогут рассмотреть народные депутаты.

Напомним, народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок 13 августа предположил, что ослабление правил выезда мужчинам до 22 лет, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским, будут касаться не всех студентов, а только тех, кто имеет приглашение или ученическую визу в те или иные страны.

29 июля Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому студентов-медиков будут готовить к армии: с 2026 года они будут обязаны проходить офицерскую подготовку.