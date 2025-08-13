Кабмін хоче звузити коло студентів, що матимуть право на відстрочку від мобілізації, — нардеп

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що правила оформлення відстрочки від мобілізації для студентів в Україні можуть змінити. За його словами, Кабінет міністрів України пропонує залишити відстрочку лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби".

Гончаренко 13 серпня опублікував у своєму Telegram-каналі допис зі скриншотами, як він стверджує, пропозиції Кабміну. Документ стосується прав здобувачів освіти та педагогічних працівників.

За словами нардепа, уряд погодив зміни до положень закону про мобілізацію.

Гончаренко показав пропозицію уряду щодо змін умов відстрочки для студентів Фото: Олексій Гончаренко / Telegram Пропозиція уряду щодо зміни правил отримання відстрочки для педагогічних працівників Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Відстрочка від мобілізації для студентів: що можуть змінити

За словами народного депутата, Кабмін пропонує:

залишити право на відстрочку лише для тих студентів вишів, закладів професійної та фахової передвищої освіти, що почали навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", і при цьому навчаються за денною та дуальною формою і не порушують нормативного строку здобуття освіти;

зберегти відстрочку для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, що мають науковий ступінь чи працюють не менше ніж на 0,75 ставки у закладах освіти або наукових установах.

Гончаренко розповів, що пропонує змінити Кабмін у правилах надання відстрочки Фото: скриншот

Гончаренко зазначив, що пропозиція Кабміну має бути зареєстрована у Верховній Раді, і після цього її зможуть розглянути народні депутати.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок 13 серпня припустив, що послаблення правил виїзду чоловікам до 22 років, запропоновані президентом України Володимиром Зеленським, стосуватимуться не всіх студентів, а лише тих, хто має запрошення чи учнівську візу в ті чи інші країни.

29 липня Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким студентів-медиків готуватимуть до армії: з 2026 року вони будуть зобов'язані проходити офіцерську підготовку.