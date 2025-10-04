В 2026 году будет повышение пенсий: юрист объяснил, сколько будут получать украинцы

В следующем году в Украине вырастет размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Это повлияет на выплаты гражданам, которые вышли на пенсию.

Related video

Минимальная пенсия в Украине в 2026 году вырастет. Об этом адвокат Иван Хомич рассказал в интервью УНИАН.

Минимальная и максимальная пенсия 2026 года

Размер минимальной пенсии в Украине вырастет с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Также увеличатся и максимальные выплаты — до вместо 25 950 вместо 23 610 гривен. Это — 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Пенсия 2026 по стажу

"Минимальная зарплата в Украине уже 2 года не росла, а в 2026-м она увеличится до 8 647 гривен (сейчас составляет 8 000 гривен). В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате", — отметил юрист.

Речь идет о тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 — для женщин). Выплаты для таких пенсионеров составляют 40% от минимальной зарплаты, следовательно, в 2026 году они составят 3 458,80 гривен.

Кроме того, возрастет доплата за сверхнормативный стаж. Каждый дополнительный год будет "стоить" не 23,61 гривны, а 25,95.

Пенсия 2026: кому грозит снижение

Большинству украинцев уменьшение выплат не будет угрожать в следующем году. Однако есть исключение — определенные категории спецпенсионеров, которым в этом году по решению суда выплачивали более 23 610 гривен. На время военного положения для выплат таким пенсионерам установили предел — 23 610 гривен, но это касается лишь примерно 20 тысяч граждан.

Пенсия 2026 по инвалидности

Пенсия по инвалидности в 2026 году особых изменений не претерпит. Однако из-за увеличения прожиточного минимума минимальные выплаты также вырастут — с 2 361 гривны до 2 595 гривен.

Напомним, Фокус разобрался, какие выплаты получат украинские пенсионеры в октябре и кто может рассчитывать на надбавки или повышение выплат.

В СМИ сравнили размер пенсий в разных странах Европы. Абсолютным лидером по сумме выплат стала Исландия.