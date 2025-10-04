У 2026 році буде підвищення пенсій: юрист пояснив, скільки отримуватимуть українці

Наступного року в Україні зросте розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Це вплине на виплати громадянам, які вийшли на пенсію.

Мінімальна пенсія в Україні у 2026 році зросте. Про це адвокат Іван Хомич розповів в інтерв’ю УНІАН.

Мінімальна і максимальна пенсія 2026

Розмір мінімальної пенсії в Україні зросте з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Також збільшаться й максимальні виплати — до замість 25 950 замість 23 610 гривень. Це — 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія 2026 за стажем

"Мінімальна зарплата в Україні вже 2 роки не зростала, а у 2026-му вона збільшиться до 8 647 гривень (зараз становить 8 000 гривень). У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати", — зазначив юрист.

Йдеться про тих, кому виповнилося 65 років і хто має трудовий стаж (35 років для чоловіків і 30 — для жінок). Виплати для таких пенсіонерів становлять 40% від мінімальної зарплати, отже у 2026 році вони становитимуть 3 458,80 гривень.

Окрім того, зросте доплата за понаднормовий стаж. Кожен додатковий рік "коштуватиме" не 23,61 гривні, а 25,95.

Пенсія 2026: кому загрожує зниження

Більшості українців зменшення виплат не загрожуватиме наступного року. Однак є виняток — певні категорії спецпенсіонерів, яким цьогоріч за рішенням суду виплачували понад 23 610 гривень. На час воєнного стану для виплат таким пенсіонерам встановили межу — 23 610 гривень, але це стосується лише приблизно 20 тисяч громадян.

Пенсія 2026 по інвалідності

Пенсія по інвалідності у 2026 році особливих змін не зазнає. Однак через збільшення прожиткового мінімуму мінімальні виплати також зростуть — з 2 361 гривні до 2 595 гривень.

