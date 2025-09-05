Абитуриенты смогут поступать без УМТ: МОН планирует запустить годовой "нулевой курс"

Министерство образования и науки Украины планирует ввести "нулевой курс" для абитуриентов, которые не смогли сдать национальный мультипредметный тест. Программа предусматривает годовое обучение, после которого студенты смогут повторно пройти НМТ и принять участие во вступительной кампании.

По информации главы МОН Оксена Лисового, "нулевой курс" создается для детей, которые по разным причинам не смогли сдать НМТ — из-за образовательных пробелов, обучения за рубежом или других обстоятельств.

"Это поступление без НМТ на нулевой курс, который позволит забрать детей, которые не сдали НМТ по разным причинам, проучить их год, а затем подготовить к повторной сдаче теста, чтобы не нарушать справедливое распределение государственных ресурсов", — пояснил Лисовой.

По его словам, присоединиться к курсу можно будет не только во время основной вступительной кампании, но и во время дополнительных — например, зимней или весенней. Сейчас проект постановления о запуске программы уже разработан и активно обсуждается, а ректорское сообщество поддерживает эту инициативу.

Час вопросов к правительству — выступление Оксена Лисового

Кроме этого, Министерство планирует увеличить региональный коэффициент для поддержки университетов в прифронтовых и региональных территориях. Лисовой отметил, что такой шаг поможет учебным заведениям сохранить студентов и повысить финансовую состоятельность.

"Сегодня коэффициент недостаточен для того, чтобы поддержать наши сильные университеты, у них закончились специальные фонды, они теряют студентов и ресурсы. Поэтому мы должны усиливать региональный коэффициент", — добавил глава МОН.

Ранее Фокус писал, что все больше абитуриентов выбирают университеты на востоке и юге Украины. Несмотря на близость к зонам боевых действий, эти заведения продолжают учебный процесс и предлагают студентам выгодные условия: повышенные гранты, дополнительные баллы, льготы и конкурентоспособную стоимость обучения.

Кроме этого, 1 сентября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 13634-1, который определяет круг лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно информации на сайте парламента, документ распространяется на студентов колледжей, которые начали обучение после 25 лет или превысили установленный срок учебной программы, а также на педагогических и научно-педагогических работников.