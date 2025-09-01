Студенты старше 25 лет могут потерять отсрочку: в ВР зарегистрировали законопроект

1 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 13634-1, который уточняет, кто может получить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Как говорится на сайте Верховной Рады, законопроект охватывает студентов колледжей, которые начали обучение после 25 лет или превысили срок программы, а также педагогических и научно-педагогических работников. Инициатором документа стал народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук.

По данным пояснительной записки, законопроект разработан для выполнения решений по комплектованию армии и правительственного плана на 2025 год. Также документ отмечает, что действующий закон не учитывает педагогов высших учебных заведений без ученой степени, а во время войны некоторые мужчины повторно поступают в учебные заведения, чтобы получить отсрочку.

В частности, за последнее полугодие количество студентов профессионального и профессионального предвысшего образования старше 25 лет выросло до 17 338 и 75 618 человек.

По информации из текста проекта закона, он предусматривает:

уточнение порядка предоставления отсрочки студентам и преподавателям;

расширение права на отсрочку на педагогических и научно-педагогических работников независимо от наличия у них научной степени;

сохранение государственных гарантий в сфере образования для удовлетворения потребностей экономики, военных формирований и населения.

Более того, законопроект предлагает изложить пункты 1 и 2 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в следующей редакции:

отсрочка распространяется на учащихся профессионального и профессионального предвысшего образования, студентов вузов в пределах срока программы, докторантов, врачей-интернов и врачей-резидентов;

отсрочка предоставляется научным и научно-педагогическим работникам, а также педагогам всех уровней образования, которые работают на основном месте не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме этого отмечается, что законопроект не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Также его принятие позволит сохранить кадры в учреждениях высшего образования, гарантировать выполнение образовательных программ, стабилизировать систему образования во время войны и сбалансировать потребности обороны и право граждан на образование.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года, а Кабмин в течение трех месяцев должен привести свои акты в соответствие с новыми правилами.

Напомним, что в августе Кабмин согласовал законопроект, который ограничивает право на отсрочку от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет, и уточняет требования для ученых и педагогов.

Кроме этого, в Украине с 31 июля действуют обновленные правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, на Кировоградщине автоматический учет теперь касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.