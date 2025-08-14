После 25 — без отсрочки: Кабмин предлагает изменить правила мобилизации для студентов

Кабмин согласовал законопроект, который ограничивает право на отсрочку от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет, и уточняет требования для ученых и педагогов. Документ также предусматривает другие решения для развития образования и науки, включая финансирование питания школьников и поддержку детей с особыми потребностями.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр образования Оксен Лисовой и пояснил, что на очередном заседании Кабинета Министров Украины утвердили ряд важных решений для развития образования и науки. Среди них — поддержка законопроекта, который устанавливает государственные гарантии в сфере образования во время военного положения и устраняет пробелы, которые позволяли уклоняться от мобилизации.

Публикация Оксена Лисового в Facebook

Как уточнил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, правительство уже согласовало это предложение и теперь законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде, после чего его будет рассматривать парламент.

В общем, документ предусматривает изменения в положения закона о мобилизации, которые касаются прав педагогических работников и соискателей образования. Согласно проекту, отсрочка для студентов останется только для тех, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста направления на базовую военную службу, учится по дневной или дуальной форме и в пределах нормативного срока получения образования. Это касается учащихся учреждений профессионального, профессионального предвысшего образования и студентов университетов.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram

Отсрочка для ученых и педагогов сохранится для научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые имеют научную степень или работают в учебных заведениях или научных учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме этого, правительство приняло еще ряд решений в сфере образования и науки:

утвердил законопроект "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности", что впервые создает единую систему научных приоритетов на 5 и 10 лет;

выделил 145,3 млн грн на поддержку детей с особыми образовательными потребностями в 2025 году;

согласовал распределение 779,8 млн грн на бесплатное питание учащихся начальных классов по всей стране и школьников 5-11 классов в девяти прифронтовых областях;

принял постановление о финансировании питания за средства Всемирной продовольственной программы ООН — 118,5 млн грн для 364 громад в приграничных и прифронтовых регионах.

РанееФокус писал, что профильный подкомитет парламентского Комитета по вопросам образования рассмотрел законопроект №13193, который предлагает ограничить право на отсрочку от мобилизации для соискателей профессионального и профессионального предвысшего образования старше 25 лет. Документ вносит изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и направлен на предотвращение использования обучения как способа избежать мобилизации.

Также на днях в приложении "Резерв+" появилась новая категория отсрочки от мобилизации - для супружеских пар, где муж или жена имеют инвалидность I или II группы. Для ее оформления необходимо, чтобы данные об инвалидности были в Единой информационной системе социальной сферы или в информационной системе Пенсионного фонда Украины, а запись о браке — в Государственном реестре актов гражданского состояния.