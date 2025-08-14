Після 25 — без відстрочки: Кабмін пропонує змінити правила мобілізації для студентів

Кабмін погодив законопроєкт, який обмежує право на відстрочку від мобілізації для студентів, що почали навчання після 25 років, та уточнює вимоги для науковців і педагогів. Документ також передбачає інші рішення для розвитку освіти і науки, включно з фінансуванням харчування школярів та підтримкою дітей з особливими потребами.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр освіти Оксен Лісовий та пояснив, що на черговому засіданні Кабінету Міністрів України затвердили низку важливих рішень для розвитку освіти і науки. Серед них — підтримка законопроєкту, який встановлює державні гарантії у сфері освіти під час воєнного стану та усуває прогалини, що дозволяли ухилятися від мобілізації.

Публікація Оксена Лісового у Facebook

Як уточнив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, уряд уже погодив цю пропозицію і тепер законопроєкт має бути зареєстрований у Верховній Раді, після чого його розглядатиме парламент.

Загалом, документ передбачає зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників і здобувачів освіти. Згідно з проєктом, відстрочка для студентів залишиться лише для тих, хто розпочав навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення на базову військову службу, навчається за денною або дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти та студентів університетів.

Публікація Олексія Гончаренка у Telegram

Відстрочка для науковців і педагогів збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.

Окрім цього, уряд ухвалив ще низку рішень у сфері освіти та науки:

затвердив законопроєкт "Про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності", що вперше створює єдину систему наукових пріоритетів на 5 і 10 років;

виділив 145,3 млн грн на підтримку дітей з особливими освітніми потребами у 2025 році;

погодив розподіл 779,8 млн грн на безоплатне харчування учнів початкових класів по всій країні та школярів 5–11 класів у дев’яти прифронтових областях;

ухвалив постанову про фінансування харчування за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН — 118,5 млн грн для 364 громад у прикордонних і прифронтових регіонах.

Раніше Фокус писав, що профільний підкомітет парламентського Комітету з питань освіти розглянув законопроєкт №13193, який пропонує обмежити право на відстрочку від мобілізації для здобувачів професійної та фахової передвищої освіти старших за 25 років. Документ вносить зміни до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та спрямований на запобігання використанню навчання як способу уникнення мобілізації.

Також днями у застосунку "Резерв+" з’явилася нова категорія відстрочки від мобілізації — для подружніх пар, де чоловік або дружина мають інвалідність І чи ІІ групи. Для її оформлення необхідно, щоб дані про інвалідність були в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або в інформаційній системі Пенсійного фонду України, а запис про шлюб — у Державному реєстрі актів цивільного стану.