Студенти старше 25 років можуть втратити відстрочку: у ВР зареєстрували законопроєкт

1 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 13634-1, який уточнює, хто може отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Як йдеться на сайті Верховної Ради, законопроєкт охоплює студентів коледжів, які почали навчання після 25 років або перевищили термін програми, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників. Ініціатором документа став народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань освіти Роман Грищук.

За даними пояснювальної записки, законопроєкт розроблено для виконання рішень щодо комплектування армії та урядового плану на 2025 рік. Також документ зазначає, що чинний закон не враховує педагогів закладів вищої освіти без наукового ступеня, а під час війни деякі чоловіки повторно вступають до навчальних закладів, щоб отримати відстрочку.

Зокрема, за останнє півріччя кількість студентів професійної та фахової передвищої освіти старше 25 років зросла до 17 338 та 75 618 осіб.

За інформацією з тексту проєкту закону, він передбачає:

уточнення порядку надання відстрочки студентам та викладачам;

розширення права на відстрочку на педагогічних і науково-педагогічних працівників незалежно від наявності у них наукового ступеня;

збереження державних гарантій у сфері освіти для задоволення потреб економіки, військових формувань та населення.

Ба більше, законопроєкт пропонує викласти пункти 1 і 2 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в такій редакції:

відстрочка поширюється на учнів професійної та фахової передвищої освіти, студентів вишів у межах терміну програми, докторантів, лікарів-інтернів та лікарів-резидентів;

відстрочка надається науковим і науково-педагогічним працівникам, а також педагогам усіх рівнів освіти, які працюють на основному місці не менше ніж на 0,75 ставки.

Окрім цього зазначається, що законопроєкт не потребує додаткових витрат із державного або місцевих бюджетів. Також його ухвалення дозволить зберегти кадри в закладах вищої освіти, гарантувати виконання освітніх програм, стабілізувати систему освіти під час війни та збалансувати потреби оборони та право громадян на освіту.

Документ набирає чинності з 1 січня 2026 року, а Кабмін протягом трьох місяців має привести свої акти у відповідність із новими правилами.

Нагадаємо, що в серпні Кабмін погодив законопроєкт, який обмежує право на відстрочку від мобілізації для студентів, що почали навчання після 25 років, та уточнює вимоги для науковців і педагогів.

Окрім цього, в Україні з 31 липня діють оновлені правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, на Кіровоградщині автоматичний облік тепер стосується жінок із медичною чи фармацевтичною освітою.