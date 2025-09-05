Абітурієнти зможуть вступати без НМТ: МОН планує запустити річний "нульовий курс"

Міністерство освіти і науки України планує запровадити "нульовий курс" для абітурієнтів, які не змогли скласти національний мультипредметний тест. Програма передбачає річне навчання, після якого студенти зможуть повторно пройти НМТ та взяти участь у вступній кампанії.

Related video

За інформацією очільника МОН Оксена Лісового, "нульовий курс" створюється для дітей, які з різних причин не змогли скласти НМТ — через освітні прогалини, навчання за кордоном або інші обставини.

"Це вступ без НМТ на нульовий курс, який дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин, провчити їх рік, а потім підготувати до повторного складання тесту, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів", — пояснив Лісовий.

За його словами, долучитися до курсу можна буде не лише під час основної вступної кампанії, а й під час додаткових — наприклад, зимової чи весняної. Наразі проєкт постанови щодо запуску програми вже розроблений і активно обговорюється, а ректорська спільнота підтримує цю ініціативу.

Година запитань до уряду — виступ Оксена Лісового

Окрім цього, Міністерство планує збільшити регіональний коефіцієнт для підтримки університетів у прифронтових та регіональних територіях. Лісовий зазначив, що такий крок допоможе закладам освіти зберегти студентів і підвищити фінансову спроможність.

"Сьогодні коефіцієнт недостатній для того, щоб підтримати наші сильні університети, у них закінчилися спеціальні фонди, вони втрачають студентів і ресурси. Тому ми повинні підсилювати регіональний коефіцієнт", — додав очільник МОН.

Раніше Фокус писав, що дедалі більше абітурієнтів обирають університети на сході та півдні України. Попри близькість до зон бойових дій, ці заклади продовжують навчальний процес і пропонують студентам вигідні умови: підвищені гранти, додаткові бали, пільги та конкурентоспроможну вартість навчання.

Окрім цього, 1 вересня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт № 13634-1, який визначає коло осіб, що можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно з інформацією на сайті парламенту, документ поширюється на студентів коледжів, які розпочали навчання після 25 років або перевищили встановлений термін навчальної програми, а також на педагогічних і науково-педагогічних працівників.