Підвищення зарплат, податків і цін: що чекає на українців з 1 січня 2026 року

Підвищення зарплат і прожиткового мінімуму

З 1 січня в Україні збільшиться прожитковий мінімум. Зміни торкнуться всіх категорій:

загальний прожитковий мінімум зросте з 2920 до 3209 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться з 3 028 до 3 328 гривень;

прожитковий мінімум для неповнолітніх (до 6 років) становитиме 2 817 гривень, а для неповнолітніх віком 6-18 років — 3 512 гривень.

Мінімальна заробітна плата у 2026 році зросте на 5% — з 8000 до 8647 гривень. Це передбачено Державним бюджетом України.

У ньому також заплановано зміну зарплат в освіті. Із січня оклади вчителів зростуть на 30%, а з вересня — ще на 20%. Ті, хто працює на прифронтових територіях, також продовжать отримувати доплати.

Оклади працівників, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, з 1 січня зростуть майже у 2,5 раза. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 26 грудня 2025 року.

Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8243 грн до 20607 грн (+150%);

фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6773 грн до 16932 грн (+150%);

молодша медична сестра (4 тарифного розряду): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Буде переглянуто й зарплату працівників житлово-комунальної сфери. Такі зміни зумовлені необхідністю посилення соціального захисту тих, хто надає послуги в умовах воєнного стану.

Загальне зростання заробітної плати для робітника першого розряду може становити 40%. Але водночас передбачено надбавки за виконання особливо важливої роботи, зокрема під час воєнного стану — до 100% окладу.

Також передбачена надбавка 15% за знання іноземної мови.

Пенсії та стаж: як зміняться цифри

З 1 січня мінімальна пенсія в Україні зросте з 2361 до 2595 грн, тобто на 234 гривні, у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також збільшаться і максимальні виплати — до 25 950 замість 23 610 гривень. Це — 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Більшості українців зменшення виплат не загрожує. Однак є виняток — певні категорії спецпенсіонерів, яким цьогоріч за рішенням суду виплачували понад 23 610 гривень. На час воєнного стану для виплат таким пенсіонерам встановили межу — 23 610 гривень, але це стосується лише приблизно 20 тисяч громадян.

Якщо не зміняться правила індексації пенсій, то вже в березні 2026 року за її підсумками українці, у яких зараз чистий розмір пенсії становить 6 849,3 гривень, зможуть отримати на 1000 гривень більше

Також в Україні набувають чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

Для виходу на пенсію в 60 років необхідно заробити 35 років стажу

У 2026 році для виходу на пенсію стаж має бути таким:

щоб вийти на пенсію в 60 років — від 33 років страхового стажу;

щоб вийти на пенсію в 63 роки — від 23 до 32 років стажу;

щоб вийти на пенсію в 65 років — від 15 до 22 років стажу.

Людина може або докупити пенсійний стаж, або через центр зайнятості знайти роботу за фахом і продовжити працювати, щоб напрацювати необхідний стаж.

Також із січня зросте і розмір мінімального страхового внеску (він визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску — 22%). Отже, щоб у 2026 році до страхового стажу було віднесено один повний місяць, за договором про добровільну участь має бути сплачено щонайменше 1 902,34 гривні (8 647 гривень мінімальної зарплати помножено на 22%).

Допомога сім'ям із дітьми

1 січня 2026 року набуває чинності закон, яким передбачено одноразову допомогу в розмірі 50 000 гривень. Цю суму виплачуватимуть при народженні першої та кожної наступної дитини.

Суму в 50 000 гривень платитимуть за дітей, народжених з 1 січня 2026 року. Право на виплату мають батьки або опікун, який постійно проживає з немовлям. У другому випадку потрібно буде подати відповідну заяву, додавши до неї копії свідоцтва про народження або рішення про встановлення опіки.

Також ним запроваджуються ще кілька видів допомоги сім'ям, включно з:

"Пакунок малюка" — можна отримати речі або компенсацію, на це є час з 36 тижня вагітності до 3 місяців з моменту народження дитини;

допологова підтримка вагітним незастрахованим жінкам — 7 000 гривень на місяць;

допомога по догляду за дитиною до 1 року — 7 000 гривень на місяць, якщо у малюка є статус інвалідності — 10 500 гривень;

"еЯсла" — до 8 000 гривень на місяць до 3-річного віку дитини батькам, які почали працювати на повний робочий день через рік після народження (з 1 січня 2027 року);

"еСадок" — до 8 000 гривень на дитину 3-6 років, якщо мати або опікун працюють на повний робочий день (з 1 січня 2028 року);

"Пакунок школяра" — 5 000 гривень на придбання канцелярії, книжок або одягу для учнів перших класів (з 1 січня 2027 року).

Також зростуть виплати для прийомних сімей та батьків-вихователів. Згідно з даними Міністерства соціальної політики, суми допомоги розраховуватимуть за оновленою схемою:

за першу дитину — 2,5 прожиткових мінімуми;

за кожну наступну дитину — 1,5 прожиткових мінімуми;

для дітей з інвалідністю — 2 прожиткових мінімуми;

для дітей з інвалідністю підгрупи А — 3,5 прожиткових мінімуми.

Оновлюються також правила відпочинку та оздоровлення — як для біологічних дітей сімей, так і для тих, хто перебуває на вихованні.

Бронювання: що зміниться

У січні 2026 року заброньовані українці мають отримувати мінімальну зарплату 21 970,5 грн. Ця сума розраховується як 2,5 мінімальних зарплат в Україні (8000 грн*2,5), що діяла в Україні у 2025 році,

Сума 21 970,5 грн є "брутто", тобто до неї може включатися не тільки оклад, а й інші виплати, які входять до складу заробітної плати. Вимога до такого розміру мінімальної зарплати діятиме протягом усього 2026 року.

Якщо цієї умови не дотримуються, працівник може позбутися бронювання.

Підстави для відстрочки, які визначені статтею 23 Закону України №3543, залишаються актуальними у 2026 році. Від початку 2026 року основним інструментом оформлення відстрочки залишається застосунок "Резерв+". Якщо дані чоловіка вже містяться в реєстрі "Оберіг", система автоматично перевіряє підстави для відстрочки. У разі підтвердження статус присвоюється онлайн, а сам документ можна зберегти або роздрукувати.

Раніше Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, тепер запроваджується можливість бронювати працівників на 45 календарних днів, щоб компанії не втрачали спеціалістів під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.

Податки для ФОП

З 1 січня 2026 року у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати зміняться і податки для ФОП.

Так, єдиний податок для підприємців першої групи збільшиться до 332,8 грн на місяць (у 2025 році він становив 302,8 грн), а для другої групи — до 1729,4 грн (у 2025 — 1600 грн).

Військовий збір для першої та другої груп становитиме 864,7 грн, а єдиний соціальний внесок для всіх категорій ФОПів зросте до 1902,34 грн на місяць або 5707,02 грн на квартал. Усі ці показники фіксуються на 1 січня і протягом року не змінюються.

Одночасно зміняться ліміти доходів для підприємців. Для першої групи вони становитимуть 1,44 млн грн (замість 1,19 млн), для другої — 7,21 млн грн (замість 5,92 млн), а для третьої — 10,09 млн грн (замість 8,29 млн).

Ставка єдиного соціального внеску для ФОП (ЄСВ, податку для накопичення пенсії за віком) встановлена на рівні 22% від мінімальної зарплати і зросте з 1760 гривень до 1902,34 гривні.

Також зросте і ЄСВ, який мають сплачувати роботодавці за найманих працівників.

Охорона здоров'я: вакцинація та Сheck-Up для тих, кому 40+

1 січня 2026 року починає діяти оновлений Календар профілактичних щеплень, до якого входить обов'язкова вакцинація проти 11 інфекційних захворювань: туберкульозу, вірусного гепатиту B, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку, хібпіломії та вірусу. Головна зміна — додано одноразову безоплатну вакцинацію проти ВПЛ (вірус папіломи людини) для дівчаток віком 12-13 років найсучаснішою 9-валентною вакциною.

Календар щеплень на 2026 рік Фото: Facebook / МОЗ

З початку нового року набуває чинності програма безкоштовних медичних обстежень для громадян віком від 40 років. Для цього на "Дія.Картку" нараховуватиметься по 2 000 грн для проходження скринінгу здоров'я. Пропозицію пройти медичний скринінг отримає кожна людина через 30 днів після досягнення 40 років у застосунку "Дія".

Якщо людина не має "Дія.Картки" і не користується застосунком, буде можливість оформити в банку фізичну пластикову картку, подати заявку до Центру надання адміністративних послуг і отримати кошти на скринінг за тиждень.

Скринінг здоров'я 40+ включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема, серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров'я), фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

"Нульовий курс" для абітурієнтів

Кабінет Міністрів України затвердив політику "зимового вступу", ініційовану Президентом України. Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.

Тепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов'язковими є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

"Нульовий курс" створюється для дітей, які з різних причин не змогли скласти НМТ — через освітні прогалини, навчання за кордоном чи інші обставини.

Військова підготовка для студентів-медиків

З початку нового року набуває чинності закон № 4538-IX, який змінює правила проходження військової служби для студентів. Тепер усі, хто навчається на медичних і фармацевтичних спеціальностях, мають проходити програму підготовки офіцерів запасу. Важливо, що брати участь можуть тільки ті, хто придатний до служби за станом здоров'я і пройшов професійно-психологічний відбір.

Згідно з документом, військову підготовку на добровільній основі проходитимуть громадяни України, які:

мають або здобувають вищу освіту не нижче рівня бакалавра;

придатні до військової служби за станом здоров'я;

пройшли професійно психологічний відбір.

Для студентів інших спеціальностей така підготовка залишиться добровільною, але також доступною за умови відповідності вимогам здоров'я та психологічної придатності.

Роумінг для українців на території Євросоюзу

Для користувачів мобільного зв'язку з 1 січня 2026 року запроваджується режим Roam Like at Home, яким передбачається можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу за домашнім тарифом. Йдеться про послуги без додаткової плати.

Єдина відмінність стосується мобільного інтернету. Якщо в Україні абонент має великий об'єм або безлімітний інтернет, оператори в роумінгу можуть обмежувати його за спеціальною формулою, щоб уникнути збитків. Однак користувачі все ж матимуть достатній обсяг гігабайтів.

Рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгових послуг уряд України та Рада ЄС ухвалили ще влітку. З 1 січня воно почне реалізовуватися на практиці.

Виїзд за кордон для чоловіків від 23 до 60 років

З 1 січня можливість тимчасового виїзду з України відкривається для частини чоловіків віком від 23 до 60 років. Це стосується тих, хто займається професійною діяльністю у сфері стратегічних комунікацій, медіа та в інформаційній сфері.

Пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься ДПСУ за наявності листа Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Тестування системи еАкциз

З 1 січня 2026 року уряд починає тестувати систему еАкциз. Це цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових і алкогольних виробів, що прибирає людський фактор.

Бізнес отримує повний функціонал для тестування системи, щоб якісно підготуватися до запуску і перевірити всі етапи від виробництва до сканування електронної марки на касі в магазині.

Подорожчання палива і сигарет

У 2026 році на українців очікують і підвищені акцизи, які безпосередньо вплинуть на вартість пального, тютюнових виробів і солодких напоїв. Такі зміни передбачають зростання доходів скарбниці на 402 мільярди гривень. Значну частину додаткових надходжень планується отримати завдяки перегляду податкової політики та поступовому наближенню ставок до норм ЄС.

Акциз на сигарети зросте з 58 до 61 євро за тисячу штук, а мінімальне податкове зобов'язання збільшиться з 78 до 82 євро. Подорожчають і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи), хоч і несуттєво — з 70,4 до 70,8 євро. А акцизи на алкоголь у 2026 році залишаться без змін.

Як зміняться акцизи на паливо:

на бензин — до 300 євро за тисячу літрів (плюс 1,37 грн на кожному літрі);

на дизель — до 253,8 євро (плюс майже 3 грн);

на скраплений газ — до 198 євро (плюс 1,2 грн).

Нагадаємо, через відключення світла в Україні можуть відчутно подорожчати продукти. Найбільше від знеструмлень страждають молочна продукція та м'ясо.