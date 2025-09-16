Платити доведеться більше: як зміняться податки для ФОП у 2026 році

У 2026 році в Україні суттєво зміняться податкові зобов'язання для фізичних осіб-підприємців, а також зростуть ліміти їхніх доходів.

Такі зміни стали можливими після того, як уряд затвердив проєкт Бюджету на наступний рік, у якому закладено підвищені розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович у своєму блозі.

Так, з 1 січня мінімальна зарплата в Україні становитиме 8647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян сягне 3328 грн.

Це вплине і на податки для ФОПів. Так, єдиний податок для підприємців першої групи збільшиться до 332,8 грн на місяць (у 2025 році він становив 302,8 грн), а для другої групи — до 1729,4 грн (у 2025 — 1600 грн). Військовий збір для першої та другої груп становитиме 864,7 грн, а єдиний соціальний внесок для всіх категорій ФОПів зросте до 1902,34 грн на місяць або 5707,02 грн на квартал. Усі ці показники фіксуються на 1 січня і протягом року не змінюються.

Одночасно зміняться ліміти доходів для підприємців. Для першої групи вони становитимуть 1,44 млн грн (замість 1,19 млн), для другої — 7,21 млн грн (замість 5,92 млн), а для третьої — 10,09 млн грн (замість 8,29 млн).

Крім того, Смокович нагадав, що підприємці повинні будуть подати новий звіт до Державної служби статистики. Термін подання — до 5 жовтня, і це стосується тих, хто не звітував у 2022-2025 роках. Звіти мають подавати окремі категорії ФОПів, які зайняті промисловим виробництвом, пасажирськими та вантажними перевезеннями, згідно зі встановленими формами та строками.

