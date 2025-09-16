Платить придется больше: как изменятся налоги для ФЛП в 2026 году

В 2026 году в Украине существенно изменятся налоговые обязательства для физических лиц-предпринимателей, а также вырастут лимиты их доходов.

Такие изменения стали возможны после того, как правительство утвердило проект Бюджета на следующий год, в котором заложены повышенные размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович в своем блоге.

Так, с 1 января минимальная зарплата в Украине составит 8647 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан достигнет 3328 грн.

Это повлияет и на налоги для ФЛП. Так, единый налог для предпринимателей первой группы увеличится до 332,8 грн в месяц (в 2025 году он составлял 302,8 грн), а для второй группы — до 1729,4 грн (в 2025 — 1600 грн). Военный сбор для первой и второй групп составит 864,7 грн, а единый социальный взнос для всех категорий ФЛП вырастет до 1902,34 грн в месяц или 5707,02 грн в квартал. Все эти показатели фиксируются на 1 января и в течение года не меняются.

Одновременно изменятся лимиты доходов для предпринимателей. Для первой группы они составят 1,44 млн грн (вместо 1,19 млн), для второй — 7,21 млн грн (вместо 5,92 млн), а для третьей — 10,09 млн грн (вместо 8,29 млн).

Кроме того, Смокович напомнил, что предприниматели должны будут подать новый отчет в Государственную службу статистики. Срок подачи — до 5 октября, и это касается тех, кто не отчитывался в 2022–2025 годах. Отчеты должны подавать отдельные категории ФЛП, занятые промышленным производством, пассажирскими и грузовыми перевозками, в соответствии с установленными формами и сроками.

