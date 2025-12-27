Резерв+ і відстрочка від мобілізації: що зміниться з 1 січня 2026 року

В Україні продовжує діяти оновлений механізм надання відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+, який було впроваджено в листопаді 2025 року. На думку юристів, у 2026-му році очікується, що мобілізація стане більш жорсткою та більш структурованою.

У 2025 році відбулося багато змін через постанови Кабінету міністрів, які суттєво вплинули на порядок мобілізації, надання відтермінувань і виїзд чоловіків за кордон. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, як з 1 січня зміняться правила призову і хто втратить звільнення від мобілізації.

На початку звернемо увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявив, що в умовах наступу російської армії Україні потрібно посилювати мобілізацію і рекрутинг.

"Ворог продовжує наступ, тому ми не маємо іншого вибору, як посилювати обороноздатність і зміцнювати свою армію, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", — написав головком у соцмережах.

Коментуючи ініціативу Генштабу, адвокат АО LESHCHENKO&PARTNERS Данило Трясов зазначив, що головний тренд у 2026 році — це поступовий перехід від хаотичних процедур до системності та цифровізації. І хоча з 1 січня принципових змін у переліку підстав для звільнення від призову не очікується, цифровізація процесу вже суттєво вплинула на порядок оформлення та контролю відстрочок.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році

Підстави для відстрочки, як і раніше, визначені статтею 23 Закону України №3543. Станом на кінець 2025 року офіційної інформації про зміну цього переліку немає, тому в січні 2026 року він залишається актуальним.

Так від мобілізації звільняються чоловіки, офіційно заброньовані роботодавцями, які належать до критично важливих для економіки, оборони або життєзабезпечення сфер. Однією з ключових умов залишається рівень заробітної плати, встановлений Кабміном, який має бути вищим за 8 647 грн.

Також відстрочка надається особам з інвалідністю будь-якої групи та чоловікам, визнаним непридатними до служби за станом здоров'я за рішенням ВЛК. При цьому статус може бути переглянутий у разі повторної медкомісії.

Відстрочка може бути надана і через сімейні обставини. Право на відстрочку мають:

багатодітні батьки;

самотні батьки;

прийомні батьки;

чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю;

особи, чиї близькі родичі загинули, пропали безвісти через війну або посмертно отримали звання Герой України;

громадяни, які раніше перебували в полоні.

Окремо передбачено відстрочку для чоловіків, які здійснюють постійний догляд за родичем з інвалідністю, якщо цей догляд не може бути забезпечений іншими членами сім'ї.

Крім того, від мобілізації звільняються чоловіки, які здобувають першу послідовну вищу освіту і навчаються за денною або дуальною формою. При цьому вік значення не має. Однак здобуття другої або наступної освіти не дає права на відстрочку.

Від мобілізації звільнені й окремі категорії держслужбовців:

народні депутати;

судді;

дипломати;

окремі категорії державних службовців і чиновників.

Як оформити відстрочку від мобілізації у 2026 році

З початку 2026 року основним інструментом оформлення відстрочки залишається додаток Резерв+. Якщо дані чоловіка вже містяться в реєстрі "Оберіг", система автоматично перевіряє підстави для відстрочки. У разі підтвердження статус присвоюється онлайн, а сам документ можна зберегти або роздрукувати.

Чоловіки, які не мають смартфона, а дані не оцифровані, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з пакетом документів. Рішення приймається ТЦК протягом до 7 днів. Відстрочка надається на 6 місяців, однак для більшості категорій вона продовжується автоматично. Якщо продовження не відбулося, рекомендується оперативно звернутися до ЦНАПу.

Хто може втратити право на відстрочку

Відстрочка може бути скасована або не надана в таких випадках:

неповний пакет документів;

помилки або підробка довідок;

втрата підстав (закінчення навчання, поліпшення стану здоров'я);

борги за аліментами (для багатодітних і самотніх батьків);

досягнення дитиною повноліття (крім випадків інвалідності I-II групи).

Батьки двох дітей не мають права на відстрочку, навіть якщо дружина вагітна третьою дитиною.

Раніше повідомлялося, що в Україні чоловіки підлягають мобілізації до 25-річного віку тільки в разі, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Також молоді люди можуть приєднатися до української армії добровільно.