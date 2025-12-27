Резерв+ і відстрочка від мобілізації: що зміниться з 1 січня 2026 року
В Україні продовжує діяти оновлений механізм надання відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+, який було впроваджено в листопаді 2025 року. На думку юристів, у 2026-му році очікується, що мобілізація стане більш жорсткою та більш структурованою.
У 2025 році відбулося багато змін через постанови Кабінету міністрів, які суттєво вплинули на порядок мобілізації, надання відтермінувань і виїзд чоловіків за кордон. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, як з 1 січня зміняться правила призову і хто втратить звільнення від мобілізації.
На початку звернемо увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який заявив, що в умовах наступу російської армії Україні потрібно посилювати мобілізацію і рекрутинг.
"Ворог продовжує наступ, тому ми не маємо іншого вибору, як посилювати обороноздатність і зміцнювати свою армію, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію", — написав головком у соцмережах.
Коментуючи ініціативу Генштабу, адвокат АО LESHCHENKO&PARTNERS Данило Трясов зазначив, що головний тренд у 2026 році — це поступовий перехід від хаотичних процедур до системності та цифровізації. І хоча з 1 січня принципових змін у переліку підстав для звільнення від призову не очікується, цифровізація процесу вже суттєво вплинула на порядок оформлення та контролю відстрочок.
Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році
Підстави для відстрочки, як і раніше, визначені статтею 23 Закону України №3543. Станом на кінець 2025 року офіційної інформації про зміну цього переліку немає, тому в січні 2026 року він залишається актуальним.
Так від мобілізації звільняються чоловіки, офіційно заброньовані роботодавцями, які належать до критично важливих для економіки, оборони або життєзабезпечення сфер. Однією з ключових умов залишається рівень заробітної плати, встановлений Кабміном, який має бути вищим за 8 647 грн.
Також відстрочка надається особам з інвалідністю будь-якої групи та чоловікам, визнаним непридатними до служби за станом здоров'я за рішенням ВЛК. При цьому статус може бути переглянутий у разі повторної медкомісії.
Відстрочка може бути надана і через сімейні обставини. Право на відстрочку мають:
- багатодітні батьки;
- самотні батьки;
- прийомні батьки;
- чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю;
- особи, чиї близькі родичі загинули, пропали безвісти через війну або посмертно отримали звання Герой України;
- громадяни, які раніше перебували в полоні.
Окремо передбачено відстрочку для чоловіків, які здійснюють постійний догляд за родичем з інвалідністю, якщо цей догляд не може бути забезпечений іншими членами сім'ї.
Крім того, від мобілізації звільняються чоловіки, які здобувають першу послідовну вищу освіту і навчаються за денною або дуальною формою. При цьому вік значення не має. Однак здобуття другої або наступної освіти не дає права на відстрочку.
Від мобілізації звільнені й окремі категорії держслужбовців:
- народні депутати;
- судді;
- дипломати;
- окремі категорії державних службовців і чиновників.
Як оформити відстрочку від мобілізації у 2026 році
З початку 2026 року основним інструментом оформлення відстрочки залишається додаток Резерв+. Якщо дані чоловіка вже містяться в реєстрі "Оберіг", система автоматично перевіряє підстави для відстрочки. У разі підтвердження статус присвоюється онлайн, а сам документ можна зберегти або роздрукувати.
Чоловіки, які не мають смартфона, а дані не оцифровані, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з пакетом документів. Рішення приймається ТЦК протягом до 7 днів. Відстрочка надається на 6 місяців, однак для більшості категорій вона продовжується автоматично. Якщо продовження не відбулося, рекомендується оперативно звернутися до ЦНАПу.
Хто може втратити право на відстрочку
Відстрочка може бути скасована або не надана в таких випадках:
- неповний пакет документів;
- помилки або підробка довідок;
- втрата підстав (закінчення навчання, поліпшення стану здоров'я);
- борги за аліментами (для багатодітних і самотніх батьків);
- досягнення дитиною повноліття (крім випадків інвалідності I-II групи).
Батьки двох дітей не мають права на відстрочку, навіть якщо дружина вагітна третьою дитиною.
Раніше повідомлялося, що в Україні чоловіки підлягають мобілізації до 25-річного віку тільки в разі, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Також молоді люди можуть приєднатися до української армії добровільно.