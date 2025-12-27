Резерв+ и отсрочка от мобилизации: что изменится с 1 января 2026

В Украине продолжает действовать обновленный механизм предоставления отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+, который был внедрен в ноябре 2025 года. По мнению юристов, в 2026-м году ожидается, что мобилизация станет более жесткой и более структурированной.

В 2025 году произошло много изменений из-за постановлений Кабинета министров, которые существенно повлияли на порядок мобилизации, предоставление отсрочек и выезд мужчин за границу. В этой связи Фокус выяснял, как с 1 января изменятся правила призыва и кто потеряет освобождение от мобилизации.

В начале обратим внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил, что в условиях наступления российской армии Украине нужно усиливать мобилизацию и рекрутинг.

"Враг продолжает наступление, поэтому у нас нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять свою армию, чтобы в дальнейшем отражать полномасштабную российскую агрессию", — написал главком в соцсетях.

Комментируя инициативу Генштаба адвокат АО LESHCHENKO & PARTNERS Даниил Трясов отметил, что главный тренд в 2026 году — это постепенный переход от хаотичных процедур к системности и цифровизации. И хотя с 1 января принципиальных изменений в перечне оснований для освобождения от призыва не ожидается, цифровизация процесса уже существенно повлияла на порядок оформления и контроля отсрочек.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Основания для отсрочки по-прежнему определены статьей 23 Закона Украины №3543. По состоянию на конец 2025 года официальной информации об изменении этого перечня нет, поэтому в январе 2026 года он остается актуальным.

Так от мобилизации освобождаются мужчины, официально забронированные работодателями, которые относятся к критически важным для экономики, обороны или жизнеобеспечения сферам. Одним из ключевых условий остается уровень заработной платы, установленный Кабмином, который должен быть выше 8 647 грн.

Также отсрочка предоставляется лицам с инвалидностью любой группы и мужчинам, признанным непригодными к службе по состоянию здоровья по решению ВЛК. При этом статус может быть пересмотрен в случае повторной медкомиссии.

Отсрочка может быть предоставлена и по семейные обстоятельства. Право на отсрочку имеют:

многодетные отцы;

одинокие родители;

приемные родители;

мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

лица, чьи близкие родственники погибли, пропали без вести из-за войны или посмертно получили звание Герой Украины;

граждане, которые ранее находились в плену.

Отдельно предусмотрена отсрочка для мужчин, которые осуществляют постоянный уход за родственником с инвалидностью, если этот уход не может быть обеспечен другими членами семьи.

Кроме того, от мобилизации освобождаются мужчины, которые получают первое последовательное высшее образование и обучаются на дневной или дуальной форме. При этом возраст значения не имеет. Однако получение второго или последующего образования не дает права на отсрочку.

От мобилизации освобождены и отдельные категории госслужащих:

народные депутаты;

судьи;

дипломаты;

отдельные категории государственных служащих и чиновников.

Как оформить отсрочку от мобилизации в 2026 году

С начала 2026 года основным инструментом оформления отсрочки остается приложение Резерв+. Если данные мужчины уже содержатся в реестре "Оберіг", система автоматически проверяет основания для отсрочки. При подтверждении статус присваивается онлайн, а сам документ можно сохранить или распечатать.

Мужчины, у которых нет смартфона, а данные не оцифрованы, могут обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) с пакетом документов. Решение принимается ТЦК в течение до 7 дней. Отсрочка предоставляется на 6 месяцев, однако для большинства категорий она продлевается автоматически. Если продление не произошло, рекомендуется оперативно обратиться в ЦПАУ.

Кто может потерять право на отсрочку

Отсрочка может быть отменена или не предоставлена в следующих случаях:

неполный пакет документов;

ошибки или подделка справок;

утрата оснований (окончание обучения, улучшение состояния здоровья);

долги по алиментам (для многодетных и одиноких отцов);

достижение ребенком совершеннолетия (кроме случаев инвалидности I–II группы).

Отцы двух детей не имеют права на отсрочку, даже если жена беременна третьим ребенком.

Ранее сообщалось, что в Украине мужчины подлежат мобилизации до 25-летнего возраста только в случае, если они имеют статус военнообязанных. Также молодые люди могут присоединиться к украинской армии добровольно.