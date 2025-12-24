Когда мужчину в Украине могут мобилизовать до 25 лет: юристы озвучили основания

В Украине мужчины подлежат мобилизации до 25-летнего возраста только в случае, если они имеют статус военнообязанных. Также юноши могут присоединиться к армии добровольно.

Об условиях мобилизации до 25 лет в Украине пишет 24 декабря OBOZ.UA со ссылкой на юристов Безоплатной правовой помощи. По словам специалистов, во время действия военного положения граждан 18-25 лет не могут призывать на срочную службу принудительно.

Юристы объяснили, что по закону мобилизации в Украине до 25 лет на общих основаниях подлежат только военнообязанные, которые прошли военную кафедру и получили офицерское звание.

Исключениями, которые позволяют мобилизацию до 25 лет, являются опыт военной или альтернативной службы и прохождения базовой общевойсковой подготовки в военных учебных заведениях, центрах Вооруженных сил Украины, правоохранительных органах или учебных заведениях, где есть соответствующие программы.

Мобилизация до 25 лет по контракту

Во всех остальных случаях младше 25 лет граждане при желании могут присоединиться к армии только добровольно. Юристы напомнили о введенном Кабинетом министров Украины контракте с Силами обороны на один год для молодежи. Он предусматривает выплаты до 120 000 грн ежемесячно, социальные льготы, медицинские услуги, возможность бесплатно учиться в вузах и оформлять ипотеку под 0%, а также после года службы дает право на выезд за границу и гарантию освобождения от призыва в течение 12 месяцев после завершения контракта.

Если младшего 25 лет мужчину принудительно мобилизовали, его семье нужно обратиться к высшему руководству Территориальных центров комплектования и социальной поддержки за правовым разъяснением и сопровождением, отметил член Ассоциации юристов Украины Антон Ревенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 декабря говорил, что в случае подписания мирного соглашения Украина или отменит всеобщую мобилизацию, или трансформирует ее.

