Коли чоловіка в Україні можуть мобілізувати до 25 років: юристи озвучили підстави

В Україні чоловіки підлягають мобілізації до 25-річного віку лише у випадку, якщо вони мають статус військовозобов'язаних. Також юнаки можуть долучитися до війська добровільно.

Про умови мобілізації до 25 років в Україні пише 24 грудня OBOZ.UA із посиланням на юристів Безоплатної правничої допомоги. За словами фахівців, під час дії воєнного стану громадян 18-25 років не можуть призивати на строкову службу примусово.

Юристи пояснили, що за законом мобілізації в Україні до 25 років на загальних підставах підлягають лише військовозобов'язані, які пройшли військову кафедру й отримали офіцерське звання.

Винятками, які дозволяють мобілізацію до 25 років, є досвід військової або альтернативної служби та проходження базової загальновійськової підготовки у військових навчальних закладах, центрах Збройних сил України, правоохоронних органах чи закладах освіти, де є відповідні програми.

Мобілізація до 25 років за контрактом

В усіх інших випадках молодші за 25 років громадяни за бажання можуть долучитися до війська лише добровільно. Юристи нагадали про запроваджений Кабінетом міністрів України контракт із Силами оборони на один рік для молоді. Він передбачає виплати до 120 000 грн щомісяця, соціальні пільги, медичні послуги, можливість безплатно навчатися у вишах і оформлювати іпотеку під 0%, а також після року служби дає право на виїзд за кордон і гарантію звільнення від призову протягом 12 місяців після завершення контракту.

Якщо молодшого за 25 років чоловіка примусово мобілізували, його родині потрібно звернутися до вищого керівництва Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за правовим роз'ясненням та супроводом, зазначив член Асоціації правників України Антон Ревенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 грудня казав, що в разі підписання мирної угоди Україна або скасує загальну мобілізацію, або трансформує її.

