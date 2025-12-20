Направлення від ТЦК: кому доведеться повторно пройти ВЛК у 2026 році

Питання періодичності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) залишається одним із найактуальніших для військовозобов'язаних громадян України. Багато українців, які пройшли лікарську комісію у 2025 році, цікавляться, чи зобов'язані вони повторно проходити медичний огляд у 2026 році.

Роз'яснення з цього приводу надали експерти сервісу Kadroland. За словами фахівців, ні сам військовозобов'язаний, ні його роботодавець не мають права самостійно ініціювати проходження ВЛК.

Медичний огляд проводиться виключно на підставі офіційного направлення від Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) і починається тільки після отримання відповідного виклику — повістки на ВЛК.

Експерти посилаються на Правила військового обліку (додаток 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів), затверджені постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487.

Згідно з цим документом, призовники, військовозобов'язані та резервісти проходять медичний огляд винятково за направленням районних або міських ТЦК і СП. Таким чином, саме ТЦК є органом, який ухвалює рішення про необхідність проходження ВЛК і видає відповідне направлення.

Юристи підкреслюють, що обов'язку самостійно ініціювати проходження ВЛК у військовозобов'язаного немає, навіть у тому разі, якщо з моменту попередньої комісії минуло понад рік.

"Якщо за висновками ВЛК у 2025 році ви були визнані придатни, то проходити комісію у 2026 році потрібно тільки тоді, коли ТЦК вручив вам направлення. Ініціювати проходження ВЛК не має обов'язку", — зазначають фахівці Kadroland.

Ключові правила, на які звертають увагу юристи

Експерти виокремлюють кілька принципових положень, що випливають із постанови Кабміну № 1487:

роботодавець не має права вимагати від працівника самостійно проходити військово-лікарську комісію;

відмова працівника проходити медичний огляд без офіційного направлення від ТЦК не є порушенням трудової дисципліни або правил військового обліку;

навіть якщо термін дії попереднього висновку ВЛК закінчився, без нового виклику з ТЦК військовозобов'язаний не зобов'язаний відвідувати медичний заклад.

Таким чином, юристи наголошують на необхідності суворого дотримання встановленої законом процедури.

Раніше повідомлялося, що згідно з новою постановою Кабміну, якщо підприємство втрачає статус критично важливого, відтермінування працівників від мобілізації може бути скасовано негайно, без очікування передбачених термінів.

Також в Україні уточнили правила відстрочки від мобілізації по догляду за літніми родичами. Як пояснили юристи, отримати відстрочку можна лише в тому разі, якщо бабуся чи дідусь мають інвалідність I або II групи й при цьому відсутні інші родичі, здатні взяти на себе догляд.