Направление от ТЦК: кому придется повторно пройти ВВК в 2026 году

Вопрос периодичности прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) остаётся одним из самых актуальных для военнообязанных граждан Украины. Многие украинцы, которые прошли врачебную комиссию в 2025 году, интересуются, обязаны ли они повторно проходить медицинский осмотр в 2026 году.

Разъяснение по этому поводу предоставили эксперты сервиса Kadroland. По словам специалистов, ни сам военнообязанный, ни его работодатель не имеют права самостоятельно инициировать прохождение ВВК.

Медицинский осмотр проводится исключительно на основании официального направления от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и начинается только после получения соответствующего вызова — повестки на ВВК.

Эксперты ссылаются на Правила воинского учета (приложение 2 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов), утверждённые постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487.

Согласно этому документу, призывники, военнообязанные и резервисты проходят медицинский осмотр исключительно по направлению районных или городских ТЦК и СП. Таким образом, именно ТЦК является органом, который принимает решение о необходимости прохождения ВВК и выдает соответствующее направление.

Юристы подчёркивают, что обязанности самостоятельно инициировать прохождение ВВК у военнообязанного не существует, даже в том случае, если с момента предыдущей комиссии прошло более года.

«Если по результатам ВВК в 2025 году вас признали годным, то проходить комиссию в 2026 году нужно только в том случае, если ТЦК вручил вам направление. Инициировать прохождение ВВК самостоятельно не обязательно», — отмечают специалисты Kadroland.

Ключевые правила, на которые обращают внимание юристы

Эксперты выделяют несколько принципиальных положений, вытекающих из постановления Кабмина № 1487:

работодатель не имеет права требовать от работника самостоятельно проходить военно-врачебную комиссию;

отказ работника проходить медицинский осмотр без официального направления от ТЦК не является нарушением трудовой дисциплины или правил воинского учета;

даже если срок действия предыдущего заключения ВВК истек, без нового вызова из ТЦК военнообязанный не обязан посещать медицинское учреждение.

Таким образом, юристы подчеркивают необходимость строгого соблюдения установленной законом процедуры.

