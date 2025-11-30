Отсрочка мобилизации: что нужно знать родственникам при уходе за инвалидами
В Украине уточнили правила отсрочки от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками. Юристы предупреждают о строгих требованиях, которые часто становятся препятствием для заявителей.
В Украине право на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками предоставляется только при соблюдении ряда строгих условий, поясняет юрист Татьяна Козян. Получить отсрочку можно лишь в том случае, если бабушка или дедушка имеют инвалидность I или II группы и при этом отсутствуют другие родственники, способные взять на себя уход.
"Эта норма закреплена в пункте 14. ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — пишет юрист.
Право на отсрочку связано не столько с фактом родства, сколько с официальным статусом инвалидности у пожилого родственника. Уход должен быть постоянным, а военнообязанный — единственным человеком, который может его обеспечить.
Иными словами если есть другие родственники первой степени ТЦК потребует доказательств, что они не могут ухаживать за пожилым человеком. Это необходимо подтвердить документально: справками о состоянии здоровья, выписками из реестров, решениями судов или другими документами. Без такого подтверждения отсрочку не предоставят.
Какие документы нужны
Для оформления отсрочки требуется объемный пакет документов. Среди них:
- Документы, подтверждающие родственные связи и степень родства
- Акт установления факта ухода — его выдает территориальная громада после проверки условий проживания и подтверждения, что военнообязанный действительно осуществляет уход.
- Документы, подтверждающие инвалидность — заключения МСЭК или справки EКОПФО (с 2025 года), пенсионное удостоверение, медицинские выписки.
- Доказательства отсутствия других ухаживающих родственников — выписки из реестров, медицинские документы, решения судов.
- Заключение ЛКК из больницы — подтверждает, что пожилой человек не способен себя обслуживать.
Юрист подчеркивает: без полного комплекса доказательств ТЦК почти всегда принимает решение в пользу отказа. В то же время, в каждой ситуации перечень необходимых документов может отличаться, в зависимости от конкретных обстоятельств (например, состояние здоровья родственников, или наличия других членов семьи, которые могли бы обеспечивать уход).
Как происходит подача заявления
После сбора всех документов военнообязанный подает заявление в ЦПАУ по месту регистрации. Работники центра передают материалы в ТЦК, который рассматривает заявление и принимает решение.
Если отсрочка одобрена — информация появляется в приложении "Резерв+", в случае же отказа заявителю приходит уведомление на электронную почту.
Козян отмечает, что если инвалидность еще не оформлена, то отсрочку получить невозможно. Однако она напоминает: с 2025 года оформление инвалидности проводится через систему ЕКОПФО (Экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования личности), которая заменила МСЭК с 1 января 2025 года. Поэтому только после получения официального статуса инвалидности можно подавать документы на отсрочку.
Ранее мы писали, что в приложении "Резерв+" расширили перечень отсрочек от мобилизации. Теперь заявку онлайн могут подать граждане, отец или мать которых имеют инвалидность I или II группы.