Відстрочка мобілізації: що потрібно знати родичам при догляді за інвалідами

В Україні уточнили правила відстрочки від мобілізації по догляду за літніми родичами. Юристи попереджають про суворі вимоги, які часто стають перешкодою для заявників.

В Україні право на відстрочку від мобілізації для догляду за літніми родичами надається тільки за дотримання низки суворих умов, пояснює юрист Тетяна Козян. Отримати відстрочку можна лише в тому разі, якщо бабуся чи дідусь мають інвалідність I або II групи і при цьому відсутні інші родичі, здатні взяти на себе догляд.

"Ця норма закріплена в пункті 14. ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — пише юрист.

Право на відстрочку пов'язане не стільки з фактом спорідненості, скільки з офіційним статусом інвалідності у літнього родича. Догляд має бути постійним, а військовозобов'язаний — єдиною людиною, яка може його забезпечити.

Іншими словами, якщо є інші родичі першого ступеня, ТЦК вимагатиме доказів, що вони не можуть доглядати за літньою людиною. Це необхідно підтвердити документально: довідками про стан здоров'я, виписками з реєстрів, рішеннями судів або іншими документами. Без такого підтвердження відстрочку не нададуть.

Які документи потрібні

Для оформлення відстрочки потрібен об'ємний пакет документів. Серед них:

Документи, що підтверджують родинні зв'язки та ступінь спорідненості

Акт встановлення факту догляду — його видає територіальна громада після перевірки умов проживання та підтвердження, що військовозобов'язаний дійсно здійснює догляд.

Документи, що підтверджують інвалідність — висновки МСЕК або довідки ЕКОПФО (з 2025 року), пенсійне посвідчення, медичні виписки.

Докази відсутності інших родичів, які доглядають — виписки з реєстрів, медичні документи, рішення судів.

Висновок ЛКК з лікарні — підтверджує, що літня людина не здатна себе обслуговувати.

Юрист наголошує: без повного комплексу доказів ТЦК майже завжди ухвалює рішення на користь відмови. Водночас, у кожній ситуації перелік необхідних документів може відрізнятися, залежно від конкретних обставин (наприклад, стан здоров'я родичів, або наявності інших членів сім'ї, які могли б забезпечувати догляд).

Як відбувається подання заяви

Після збору всіх документів військовозобов'язаний подає заяву до ЦНАПу за місцем реєстрації. Працівники центру передають матеріали до ТЦК, який розглядає заяву та ухвалює рішення.

Якщо відтермінування схвалено — інформація з'являється в застосунку "Резерв+", у разі ж відмови заявнику надходить повідомлення на електронну пошту.

Козян зазначає, що якщо інвалідність ще не оформлена, то відстрочку отримати неможливо. Однак вона нагадує: з 2025 року оформлення інвалідності проводиться через систему ЕКОПФО (Експертні комісії з оцінки повсякденного функціонування особистості), яка замінила МСЕК з 1 січня 2025 року. Тому тільки після отримання офіційного статусу інвалідності можна подавати документи на відстрочку.

Раніше ми писали, що в додатку "Резерв+" розширили перелік відстрочок від мобілізації. Відтепер заявку онлайн можуть подати громадяни, батько чи мати яких мають інвалідність I або II групи.