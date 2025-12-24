Україна скасує загальну мобілізацію, якщо буде мирна угода: які умови та варіанти, — Зеленський

Якщо Україна, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Європейський Союз поставлять підписи під мирним планом Вашингтона, то Україна готова припинити або обмежити загальну мобілізацію, заявив президент Володимир Зеленський. Які нові варіанти процесу мобілізації можливі та коли скасують воєнний стан?

Заява Зеленського про мирний план пролунала під час зустрічі з медіа і стосується 20 пунктів, на які Україна може погодитись задля завершення війни, ідеться у серії дописів агентства "Укрінформ". Зі слів глави держави, можливий варіант, коли ітиме часткова мобілізація і разом з тим — демобілізація військовослужбовців, які провели роки на фронті.

Зеленський пояснив, що все залежатиме від угоди та її реалізації. Можлива зупинка мобілізації або її трансформація. Один з варіантів — частковий призов з демобілізацією, сказав президент.

"Найголовніше — не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції", — навело медіа слова Зеленського.

Глава держави також уточнив питання щодо воєнного стану. З його слів, після підписання мирного плану воєнний стан триватиме ще пів року або кілька місяців.

Мирний план — деталі 20 пунктів Зеленського

Зранку 24 грудня президент Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, які Україна узгодила з США та ЄС й пропонує розглянути РФ, написало медіа "РБК-Україна". При цьому наголошується, що це "драфт" угоди, на яку мають погодитись "рускі". Крім плану з 20 пунктів, є ще три документи — гарантії безпеки від США та Європи, гарантії безпеки від США, план "процвітання" до 2040 року. Черед іншого, в плані ідеться про лінію розмежування по лінії зіткнення на момент укладання угоди, систему моніторингу за дотриманням угоди, військову відповідь союзників у випадку нового вторгнення РФ. Серед іншого, росіяни повинні вийти з частин Сумської, Харківської, Дніпропетровської області, які зайняла під час бойових дій.

Окреме питання — про частину Донецької області, яку хоче отримати РФ без бойових дій. Зі слів Зеленського, США пропонують створити вільну економічну зону. Пропозиція України — таке можливо лише у випадку, якщо відповідне рішення приймуть на всеукраїнському референдумі. такоє не узгоджено питання по ЗАЕС. Вашингтон пропонує розділити найбільшу атомну станцію Європи на три частини — по 33% США, РФ та Україні. Ідея Києва — 50% Україні і 50% США, а США має право самостійно вирішувати, кому віддавати електроенергію.

Представники РФ поки не коментували 20 пунктів плану України, узгодженого з США та Європою.

Зазначимо, після переговорів у Маямі представник США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес у контактах з росіянами. Тим часом представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що наступна зустріч, ймовірно, відбудеться найближчим часом у Москві.

Нагадуємо, зранку 23 грудня прем'єр-міністр Рустем Умєров розповів Зеленському про підсумки переговорів у США і про деталі чернетки мирного плану.