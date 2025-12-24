Украина отменит всеобщую мобилизацию, если будет мирное соглашение: условия и варианты, — Зеленский

Если Украина, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Европейский Союз поставят подписи под мирным планом Вашингтона, то Украина готова прекратить или ограничить всеобщую мобилизацию, заявил президент Владимир Зеленский. Какие новые варианты процесса мобилизации возможны и когда отменят военное положение?

Заявление Зеленского о мирном плане прозвучало во время встречи с медиа и касается 20 пунктов, на которые Украина может согласиться для завершения войны, говорится в серии сообщений агентства "Укринформ". По словам главы государства, возможен вариант, когда будет идти частичная мобилизация и вместе с тем — демобилизация военнослужащих, которые провели годы на фронте.

Зеленский объяснил, что все будет зависеть от соглашения и его реализации. Возможна остановка мобилизации или ее трансформация. Один из вариантов — частичный призыв с демобилизацией, сказал президент.

"Самое главное — не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции", — привело медиа слова Зеленского.

Глава государства также уточнил вопрос о военном положении. По его словам, после подписания мирного плана военное положение продлится еще полгода или несколько месяцев.

