Переговоры США с РФ и Украиной: Уиткофф рассказал о сути встреч и как продвигается мирный процесс

В течение последних трех дней в Майами проходят встречи США с российской, украинской и европейской сторонами по урегулированию войны в Украине, которые касались мирного плана.

Переговоры сторон в США были сосредоточены на согласовании позиций по миру. Об этом рассказал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на своей странице в сети X.

Переговоры США и Украины

По словам чиновника, украинская делегация провела ряд встреч, которые были "продуктивными". Киев на переговорах представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — отметил Уиткофф.

В переговорах в Майами участвовали европейские представители — "ключевые европейские советники по вопросам национальной безопасности", подчеркнул чиновник. Была проведена также отдельная встреча между США и Украиной, в ходе которой стороны сосредоточились на обсуждении четырех документов:

дальнейшему развитию 20-пунктного мирного плана;

согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;

согласование позиций по системе гарантий безопасности США для Украины;

дальнейшее развитие плана экономического развития и "процветания".

Уиткофф отметил, что Украина и США также обсудили сроки и последовательность следующих шагов по миру.

"Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира", — подчеркнул представитель Трампа.

Переговоры США и РФ

Отдельно спецпосланник Трампа рассказал о переговорах США и РФ в Майами. Он отметил, что посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные" встречи с американской стороной для продвижения мирного плана.

"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине", — отметил Уиткофф.

Как пишет Reuters, помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков ранее в воскресенье заявил, что вклад Украины и Европы в обсуждаемые мирные предложения якобы не изменил перспектив по миру. Также он сообщил, что Дмитриев вернется в Москву в понедельник и передаст Путину результаты переговоров.

