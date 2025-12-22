Переговоры США с РФ и Украиной: Уиткофф рассказал о сути встреч и как продвигается мирный процесс
В течение последних трех дней в Майами проходят встречи США с российской, украинской и европейской сторонами по урегулированию войны в Украине, которые касались мирного плана.
Переговоры сторон в США были сосредоточены на согласовании позиций по миру. Об этом рассказал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на своей странице в сети X.
Переговоры США и Украины
По словам чиновника, украинская делегация провела ряд встреч, которые были "продуктивными". Киев на переговорах представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — отметил Уиткофф.
В переговорах в Майами участвовали европейские представители — "ключевые европейские советники по вопросам национальной безопасности", подчеркнул чиновник. Была проведена также отдельная встреча между США и Украиной, в ходе которой стороны сосредоточились на обсуждении четырех документов:
- дальнейшему развитию 20-пунктного мирного плана;
- согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;
- согласование позиций по системе гарантий безопасности США для Украины;
- дальнейшее развитие плана экономического развития и "процветания".
Уиткофф отметил, что Украина и США также обсудили сроки и последовательность следующих шагов по миру.
"Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира", — подчеркнул представитель Трампа.
Переговоры США и РФ
Отдельно спецпосланник Трампа рассказал о переговорах США и РФ в Майами. Он отметил, что посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные" встречи с американской стороной для продвижения мирного плана.
"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине", — отметил Уиткофф.
Как пишет Reuters, помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков ранее в воскресенье заявил, что вклад Украины и Европы в обсуждаемые мирные предложения якобы не изменил перспектив по миру. Также он сообщил, что Дмитриев вернется в Москву в понедельник и передаст Путину результаты переговоров.
Напомним, 21 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild назвал главное препятствие для мира в Украине.
Также 20 декабря издание "Новости.LIVE" передало заявление Владимира Зеленского, который назвал ключевое условие вывода войск с Донбасса.