Переговори США з РФ та Україною: Віткофф розповів про суть зустрічей і як просувається мирний процес

Упродовж останніх трьох днів у Маямі відбуваються зустрічі США з російською, українською та європейською сторонами щодо врегулювання війни в Україні, які стосувалися мирного плану.

Переговори сторін у США були зосереджені на узгодженні позицій щодо миру. Про це розповів спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на своїй сторінці у мережі X.

Переговори США та України

За словами посадовця, українська делегація провела низку зустрічей, які були "продуктивними". Київ на переговорах представляли секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров та начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

"Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами", — зазначив Віткофф.

У переговорах у Маямі брали участь європейські представники — "ключові європейські радники з питань національної безпеки", підкреслив посадовець. Було проведено також окрему зустріч між США та Україною, в ході якої сторони зосередилися на обговореннях чотирьох документів:

подальшому розвитку 20-пунктного мирного плану;

узгодження позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки;

узгодження позицій щодо системи гарантій безпеки США для України;

подальший розвиток плану економічного розвитку та "процвітання".

Віткофф зазначив, що Україна та США також обговорили терміни та послідовність наступних кроків щодо миру.

"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру", — наголосив представник Трампа.

Переговори США та РФ

Окремо спецпосланець Трампа розповів про переговори США та РФ у Маямі. Він зазначив, що посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв провів "продуктивні та конструктивні" зустрічі з американською стороною задля просування мирного плану.

"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні", — зауважив Віткофф.

Як пише Reuters, помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков раніше в неділю заявив, що внесок України та Європи в обговорювані мирні пропозиції нібито не змінив перспектив щодо миру. Також він повідомив, що Дмитрієв повернеться до Москви у понеділок і передасть Путіну результати перемовин.

