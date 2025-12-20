Зеленський допустив відведення військ з Донбасу та назвав ключову умову

Вільна економічна зона, яку пропонують створити американці на Донбасі, неможлива без розведення військ, і тільки український народ може винести вердикт щодо її створення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляють "Новини.LIVE".

За його словами, щодо питання відведення військ можлива на сьогодні справедлива версія — "стоїмо де стоїмо".

"Тобто росіяни стоятимуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і повертати ці території ми можемо тільки дипломатичним шляхом. А ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада", — сказав політик.

Він наголосив, що це "принципові речі в будь-якому форматі", як би хто не підходив до питання.

"Для нас важливо, щоб українська влада контролювала ту частину Донбасу, яку ми зараз контролюємо. На мій погляд це справедливо. Хоча те, що росіяни на нашій землі — це в принципі несправедливо. Але це компромісне на сьогодні рішення".

Зеленський нагадав, що Росія в ультимативній формі вимагає від України виведення військ із території Донецької області.

"Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може ні конституційно, ніяк піти з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що в українського народу також цього немає".

Зі свого боку американці як компроміс запропонували створити там вільну економічну зону.

"Вільна економічна зона — там не може бути важкої зброї, не може бути військ, але, тим не менш, там живуть люди, там є управління, там є поліцейські місії. Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Упевнені, що російська армія захоче будь-якої миті зайти на нашу територію, що вона і робила всі ці роки агресії", — наголосив Зеленський.

Тому, додав він, якщо говорити про розведення військ, то має бути дотримана ключова умова.

"Якщо ви хочете розведення військ, то скрізь робляться однакові, дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 км, то і вони на 5 км, ми на 10 (км), і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною або якось по-іншому, якщо там є відповідні преференції", — пояснив президент.

Глава держави все ж залишився при своїй думці:

"Найкраще, чесно кажучи, стояти там, де ми стоїмо: менше компромісів, менше діалогу. Що стосується економічної зони, то я сказав партнерам: "Вибачаюсь, це буде вирішувати народ України".

Своєю чергою народний депутат Георгій Мазурашу, говорячи про можливе відведення українських військ із частини Донецької області, зазначив, що таке рішення є болючим і несправедливим для України, але в нинішніх воєнних і ресурсних реаліях може розглядатися як вимушений крок.

Він застерігає, що ігнорування цих реалій може призвести до ще більших територіальних, людських та економічних втрат.

Нагадаємо, що, на думку військового оглядача Івана Тимочка, будь-яка "нейтральна територія" на фронті виглядає безпечною тільки на папері.

Також повідомлялося, що Україна категорично відкинула ініціативу США щодо створення на Донбасі так званої "демілітаризованої економічної зони", розцінюючи її як загрозу національній безпеці.