Зеленский допустил отвод войск из Донбасса и назвал ключевое условие

Свободная экономическая зона, которую предлагают создать американцы на Донбассе, невозможна без разведения войск, и только украинский народ может вынести вердикт по ее созданию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщают "Новини.LIVE".

По его словам, по вопросу отвода войск возможная на сегодня справедливая версия – "стоим где стоим".

"То есть русские будут стоять на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и возвращать эти территории мы можем только дипломатическим путем. А мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть", – сказал политик.

Он подчеркнул, что это "принципиальные вещи в любом формате", как бы кто не подходил к вопросу.

"Для нас важно, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сейчас контролируем. На мой взгляд это справедливо. Хотя то, что русские на нашей земле – это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодня решение".

Зеленский напомнил, что Россия в ультимативной форме требует от Украины вывода войск с территории Донецкой области.

"Мы объяснили нашим американским коллегам, что Украина не может ни конституционно, никак уйти с наших территорий. Возможности и желания такого не вижу. И вижу, что у украинского народа также этого нет".

В свою очередь американцы в качестве компромисса предложили создать там свободную экономическую зону.

"Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск, но, тем не менее, там живут люди, там есть управление, там есть полицейские миссии. Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию, что она и совершала все эти годы агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Поэтому, добавил он, если говорить о разведении войск, то должно быть соблюдено ключевое условие.

"Если вы хотите разведения войск, то везде делаются одинаковые, зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км, мы на 10 (км), и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономичной зоной или как-то по-другому, если там есть соответствующие преференции", – объяснил президент.

Глава государства все же остался при своем мнении:

"Лучше всего, честно говоря, стоять там, где мы стоим: меньше компромиссов, меньше диалога. Что касается экономической зоны, то я сказал партнерам: "Извиняюсь, это будет решать народ Украины".

В свою очередь народный депутат Георгий Мазурашу, говоря о возможном отводе украинских войск из части Донецкой области, отметил, что такое решение является болезненным и несправедливым для Украины, но в нынешних военных и ресурсных реалиях может рассматриваться как вынужденный шаг.

Он предостерегает, что игнорирование этих реалий может привести к еще большим территориальным, человеческим и экономическим потерям.

Напомним, что, по мнению военного обозревателя Ивана Тимочко, любая "нейтральная территория" на фронте выглядит безопасной только на бумаге.

Также сообщалось, что Украина категорически отвергла инициативу США по созданию на Донбассе так называемой "демилитаризованной экономической зоны", расценивая ее как угрозу национальной безопасности.