"Нейтральная зона" на Донбассе: почему отвод ВСУ с позиций может обернуться катастрофой (видео)

Дискуссии о возможном отводе украинских войск с Донбасса снова активизировались, а сценарии с "нейтральными зонами", паузами и гарантиями вызывают серьезные сомнения в их безопасности и эффективности.

Как рассказал в эфире 24 Канала военный обозреватель Иван Тимочко, любая "нейтральная территория" на фронте выглядит безопасной только на бумаге. По его словам, любое пространство без четкого контроля быстро становится плацдармом для сил противника, а формальные договоренности при этом часто не работают.

По его мнению, практика показывает: сначала на такой территории появляются местные вооруженные группы, затем — вооружение, а дальше и регулярные подразделения. Хотя формально это не нарушает договоренностей, фактическая ситуация на месте меняется. Тимочко подчеркнул, что любые гарантии имеют смысл только при условии наличия автоматического и жесткого механизма реагирования на нарушения, иначе любое нарушение будет расцениваться как испытание позиций другой стороны.

Эксперт также отметил, что без четкого определения ответственности Россия будет рассматривать договоренности исключительно как временную паузу, а инициатива будет оставаться на стороне того, кто готов действовать силой.

"Надеяться на то, что россияне не зайдут в нейтральную территорию, это надо быть очень наивным", — сказал Тимочко.

По его словам, публично озвучиваются лишь фрагменты возможных договоренностей, а не вся картина переговоров, что создает пространство для манипуляций и противоречивых заявлений. Тимочко привел пример: уже звучат заявления, что речь идет не о переговорах, а о капитуляции, а внутри российского руководства нет единой позиции по развитию событий.

Он пояснил, что война для современной российской системы стала инструментом удержания контроля. Любая пауза или прекращение боевых действий автоматически порождает экономические проблемы и заставляет власть объяснять обществу, зачем она ведется. По оценке эксперта, Кремль вряд ли заинтересован в реальном прекращении боевых действий, а переговоры использует как механизм выигрыша времени и попытки выторговать больше, не уменьшая давление на украинские позиции.

"Для России сейчас нет интереса прекращать войну, — сказал военный обозреватель.

Напомним, что Украина категорически отвергла инициативу США по созданию на Донбассе так называемой "демилитаризованной экономической зоны", расценивая ее как угрозу национальной безопасности.

Также Фокус писал, что 12 декабря Le Monde якобы сообщил о согласии Киева на демилитаризованную зону на Донбассе, но советник главы ОП Михаил Подоляк это опроверг.