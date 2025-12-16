"Нейтральна зона" на Донбасі: чому відведення ЗСУ з позицій може обернутися катастрофою (відео)

Дискусії про можливе відведення українських військ із Донбасу знову активізувалися, а сценарії з "нейтральними зонами", паузами та гарантіями викликають серйозні сумніви щодо їхньої безпеки та ефективності.

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий оглядач Іван Тимочко, будь-яка "нейтральна територія" на фронті виглядає безпечною лише на папері. За його словами, будь-який простір без чіткого контролю швидко стає плацдармом для сил противника, а формальні домовленості при цьому часто не працюють.

На його думку, практика показує: спочатку на такій території з’являються місцеві озброєні групи, потім – озброєння, а далі й регулярні підрозділи. Хоч формально це не порушує домовленостей, фактична ситуація на місці змінюється. Тимочко підкреслив, що будь-які гарантії мають сенс лише за умови наявності автоматичного й жорсткого механізму реагування на порушення, інакше будь-яке порушення розцінюватиметься як випробування позицій іншої сторони.

Експерт також зауважив, що без чіткого визначення відповідальності Росія розглядатиме домовленості виключно як тимчасову паузу, а ініціатива залишатиметься на боці того, хто готовий діяти силою.

"Сподіватися на те, що росіяни не зайдуть у нейтральну територію, це треба бути дуже наївним", — сказав Тимочко.

За його словами, публічно озвучуються лише фрагменти можливих домовленостей, а не вся картина переговорів, що створює простір для маніпуляцій і суперечливих заяв. Тимочко навів приклад: вже лунають заяви, що мова йде не про переговори, а про капітуляцію, а всередині російського керівництва немає єдиної позиції щодо розвитку подій.

Він пояснив, що війна для сучасної російської системи стала інструментом утримання контролю. Будь-яка пауза або припинення бойових дій автоматично породжує економічні проблеми та змушує владу пояснювати суспільству, навіщо вона ведеться. За оцінкою експерта, Кремль навряд чи зацікавлений у реальному припиненні бойових дій, а переговори використовує як механізм виграшу часу та спроби виторгувати більше, не зменшуючи тиск на українські позиції.

"Для Росії зараз немає інтересу припиняти війну, — сказав військовий оглядач.

Нагадаємо, що Україна категорично відкинула ініціативу США щодо створення на Донбасі так званої "демілітаризованої економічної зони", розцінюючи її як загрозу національній безпеці.

Також Фокус писав, що 12 грудня Le Monde нібито повідомив про згоду Києва на демілітаризовану зону на Донбасі, але радник голови ОП Михайло Подоляк це спростував.