Україна погодилась вивести війська з Донбасу: буде створено "буферну зону", — Le Monde

Україна готова розглянути створення демілітаризованої зони на Донбасі як частину оновленого мирного плану, представленого США та європейським партнерам. Це рішення розглядається як значна поступка з боку Києва, що може стати ключем до зупинення майже чотирирічної повномасштабної війни.

Як повідомляє Le Monde, український переговорник Михайло Подоляк уточнив, що демілітаризована зона передбачає не лише відведення українських та російських військ з обох боків фронту, а й присутність міжнародних спостерігачів, які контролюватимуть дотримання угод. Він зазначив, що остаточні параметри зони та обсяги озброєння, які підлягатимуть виведенню, ще потребують юридичного визначення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив 11 грудня, що Україна "готова" до територіальних поступок. За інформацією джерел, Київ погоджується на ключовий елемент переговорів зі США та Росією — створення демілітаризованої зони, схваленої європейськими партнерами як крок до завершення майже чотирирічної війни.

Українська сторона підкреслює, що демілітаризована зона може перебувати під наглядом міжнародних сил, зокрема США, щоб запобігти новим актам агресії з боку Росії.

"ДМЗ має охоплювати обидві сторони лінії розмежування, а міжнародні спостерігачі повинні забезпечувати суворе дотримання домовленостей", — зазначив Подоляк.

За словами українських переговорників, запропонований формат нагадує демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю, створену у 1953 році. Водночас українська зона потенційно може бути значно ширшою і глибшою, ніж корейська.

У матеріалі також йдеться, що територіальна поступка є непростим рішенням для Володимира Зеленського, оскільки Кремль вимагає передачі всіх непідконтрольних регіонів Донбасу. Президент наголосив, що будь-який компроміс повинен бути "справедливим" і підтверджений українським народом через вибори або референдум.

Також зазначається, що документ, надісланий до США, містить три ключові блоки: завершення війни, формування європейської системи безпеки та відновлення України після конфлікту. Особливу увагу приділено фінансуванню реконструкції агресором, щоб уникнути ситуації, коли він отримує вигоду від війни без відповідальності.

"Ця контрпропозиція має на меті повернути Дональда Трампа до більш прихильної позиції щодо Києва та європейських столиць", — йдеться в статті.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп очікує, що лідери Німеччини, Великої Британії та Франції чинитимуть тиск на Україну та Зеленського для ухвалення плану з територіальними поступками та обмеженням чисельності українських військ.

Також Фокус писав, що, за словами заступника Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва, Україна нібито намагається "затягнути" переговорний процес щодо закінчення війни.