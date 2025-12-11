Трамп хоче, щоб європейці тиснули на Зеленського: коли пройде зустріч США, ЄС та України

Президент США Дональд Трамп очікує, що лідери Німеччини, Британії та Франції тиснутимуть на Україну та Володимира Зеленського, аби ті ухвалили план, згідно з яким Україна погодиться на значні територіальні втрати та обмежить чисельність своїх військових.

Наразі залишаються серйозні розбіжності у різних версіях мирного плану. Зокрема, США та Росія хочуть, щоб Україна віддала території, які Росія хоче захопити, а Україна та Європа виступають проти цього. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоче провести зустріч європейських та українських перемовників з американською делегацією цими вихідними, щоб обговорити різні пропозиції. Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

Європа хоче досягти припинення вогню в Україні, забезпечити її надійними гарантіями безпеки та зробити це, "зберігаючи інтереси безпеки Європи", включаючи єдність Європейського Союзу та НАТО, сказав Мерц.

Трамп підтвердив, що його запросили на зустріч, утім сказав, що ще не вирішив, чи їхатиме.

У середу 10 грудня пройшла напружена розмова між Трампом та лідерами європейських держав. Президент США заявив лідерам Німеччини, Франції та Британії, що вони мають тиснути на Зеленського, аби той ухвалив мирний план, запропонований США.

Глава Білого дому в розмові з європейцями знову обурився, що Зеленський не ознайомився з мирним планом, який був запропонований Україні, і не дав жодного натяку, що готовий розглядати умови, запропоновані Вашингтоном.

Зустріч в Парижі

У суботу, 13 грудня, може відбутися зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану, пише Axios.

Європейці перед цим радили бути терплячими, і таким способом заспокоювали Київ, але водночас розлютили деяких у Вашингтоні.

Хоча Україну, Німеччину, Францію та Велику Британію на зустрічі представлятимуть їхні радники з національної безпеки, незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки.

Рубіо очолював делегацію США на переговорах з Україною в Женеві три тижні тому, але з того часу переговори вели посланець Трампа Стів Віткофф та його зять і радник Джаред Кушнер.

Зеленський та європейці також хочуть провести спільну телефонну розмову з Трампом, але вона ще не запланована, повідомив анонімний чиновник Білого дому.

Нагадаємо, 10 грудня українська сторона передала адміністрації президента США Дональда Трампа свою покрокову відповідь на останню версію американського мирного плану. Відповідь містить коментарі та правки, аби втілення плану "було здійсненним".

Натомість Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського бути "реалістом", оскільки більшість українців нібито прагнуть укладення мирної угоди, а також проведення виборів. Президент США стверджує, що 82% українців вимагають укладення угоди.