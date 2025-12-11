"Зеленський повинен бути реалістом": Трамп заявив, що українці хочуть виборів і мирної угоди (відео)

Президент США Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського бути "реалістом", оскільки більшість українців прагнуть укладення мирної угоди, а також проведення виборів.

Американський лідер поставив під сумнів тривалу відсутність виборів в Україні, а також "серйозну проблему корупції", яка, за його словами, тут існує. Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з пресою 10 грудня.

"Зеленському потрібно бути реалістом. І я здивований, як давно в Україні вже не було виборів", — зазначив президент США.

За його словами, український народ хоче укладення мирної угоди, оскільки країна втрачає людей "тисячами щотижня". Цього прагне, як стверджує Трамп, понад 80% населення.

"Мені цікаво, скільки часу пройде, перш ніж відбудуться вибори? Вони втрачають велику кількість людей. 82% українців вимагають укладення угоди", — підкреслив американський лідер, не уточнивши, звідки у нього ці дані.

Говорячи при вибори і мирну угоду, Трамп також згадав про проблему корупції в Україні, у зв'язку з якою люди, як стверджує політик, запитують про зміни у владі.

"Це не кидання тіні на когось, але в Україні дійсно є серйозна проблема з корупцією — і люди питають, коли там проведуть вибори? Чи вони взагалі проведуть вибори? Чи вони продовжуватимуть так і далі", — зазначив Дональд Трамп.

Трамп анонсував нову зустріч щодо переговорів про закінчення війни

Окрім того, президент США анонсував можливу зустріч з європейською стороною вже найближчими вихідними. Як стверджує Трамп, європейські союзники хочуть організувати переговори з американцями та Володимиром Зеленським.

"Європейські лідери хочуть провести зустріч у Європі протягом вихідних. Ми хочемо дізнатися деякі речі перед зустріччю. Ми не хочемо марнувати час", — підкреслив політик.

Подробиць щодо можливої зустрічі за участь президента України Трамп наразі не розкрив.

Нагадаємо, 10 грудня у Axios повідомили, що Україна дала відповідь на мирний план США: вона містить нові ідеї.

Також у The Wall Street Journal 10 грудня розповіли, як Трамп тисне на Україну задля швидкого досягнення мирної угоди.