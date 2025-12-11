"Зеленский должен быть реалистом": Трамп заявил, что украинцы хотят выборов и мирного соглашения (видео)

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского быть "реалистом", поскольку большинство украинцев стремятся к заключению мирного соглашения, а также проведению выборов.

Американский лидер поставил под сомнение длительное отсутствие выборов в Украине, а также "серьезную проблему коррупции", которая, по его словам, здесь существует. Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с прессой 10 декабря.

"Зеленскому нужно быть реалистом. И я удивлен, как давно в Украине уже не было выборов", — отметил президент США.

По его словам, украинский народ хочет заключения мирного соглашения, поскольку страна теряет людей "тысячами каждую неделю". Этого хочет, как утверждает Трамп, более 80% населения.

"Мне интересно, сколько времени пройдет, прежде чем состоятся выборы? Они теряют большое количество людей. 82% украинцев требуют заключения соглашения", — подчеркнул американский лидер, не уточнив, откуда у него эти данные.

Відео дня

Говоря при выборах и мирном соглашении, Трамп также упомянул о проблеме коррупции в Украине, в связи с которой люди, как утверждает политик, спрашивают об изменениях во власти.

"Это не бросание тени на кого-то, но в Украине действительно есть серьезная проблема с коррупцией — и люди спрашивают, когда там проведут выборы? Проведут ли они вообще выборы? Или они будут продолжать так и дальше", — отметил Дональд Трамп.

Трамп анонсировал новую встречу по переговорам об окончании войны

Кроме того, президент США анонсировал возможную встречу с европейской стороной уже в ближайшие выходные. Как утверждает Трамп, европейские союзники хотят организовать переговоры с американцами и Владимиром Зеленским.

"Европейские лидеры хотят провести встречу в Европе в течение выходных. Мы хотим узнать некоторые вещи перед встречей. Мы не хотим тратить время впустую", — подчеркнул политик.

Подробностей относительно возможной встречи с участием президента Украины Трамп пока не раскрыл.

Напомним, 10 декабря в Axios сообщили, что Украина дала ответ на мирный план США: он содержит новые идеи.

Также в The Wall Street Journal 10 декабря рассказали, как Трамп давит на Украину для быстрого достижения мирного соглашения.