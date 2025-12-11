Трамп хочет, чтобы европейцы давили на Зеленского: когда пройдет встреча США, ЕС и Украины

Президент США Дональд Трамп ожидает, что лидеры Германии, Великобритании и Франции будут давить на Украину и Владимира Зеленского, чтобы те приняли план, согласно которому Украина согласится на значительные территориальные потери и ограничит численность своих военных.

Сейчас остаются серьезные разногласия в различных версиях мирного плана. В частности, США и Россия хотят, чтобы Украина отдала территории, которые Россия хочет захватить, а Украина и Европа выступают против этого. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет провести встречу европейских и украинских переговорщиков с американской делегацией в эти выходные, чтобы обсудить различные предложения. Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

Европа хочет достичь прекращения огня в Украине, обеспечить ее надежными гарантиями безопасности и сделать это, "сохраняя интересы безопасности Европы", включая единство Европейского Союза и НАТО, сказал Мерц.

Відео дня

Трамп подтвердил, что его пригласили на встречу, впрочем сказал, что еще не решил, будет ли ехать.

В среду 10 декабря прошел напряженный разговор между Трампом и лидерами европейских государств. Президент США заявил лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны давить на Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США.

Глава Белого дома в разговоре с европейцами снова возмутился, что Зеленский не ознакомился с мирным планом, который был предложен Украине, и не дал никакого намека, что готов рассматривать условия, предложенные Вашингтоном.

Встреча в Париже

В субботу, 13 декабря, может состояться встреча высокопоставленных чиновников США с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана, пишет Axios.

Европейцы перед этим советовали быть терпеливыми, и таким образом успокаивали Киев, но в то же время разозлили некоторых в Вашингтоне.

Хотя Украину, Германию, Францию и Великобританию на встрече будут представлять их советники по национальной безопасности, непонятно, будет ли присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности.

Рубио возглавлял делегацию США на переговорах с Украиной в Женеве три недели назад, но с тех пор переговоры вели посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять и советник Джаред Кушнер.

Зеленский и европейцы также хотят провести совместный телефонный разговор с Трампом, но он еще не запланирован, сообщил анонимный чиновник Белого дома.

Напомним, 10 декабря украинская сторона передала администрации президента США Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последнюю версию американского мирного плана. Ответ содержит комментарии и правки, чтобы воплощение плана "было осуществимым".

Зато Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского быть "реалистом", поскольку большинство украинцев якобы хотят заключения мирного соглашения, а также проведения выборов. Президент США утверждает, что 82% украинцев требуют заключения соглашения.