"Демилитаризованной экономической зоны" на Донбассе не будет: Зеленский отклонил предложение США, — Bild

Украина категорически отвергла инициативу США по созданию на Донбассе так называемой "демилитаризованной экономической зоны", расценивая ее как угрозу национальной безопасности. В Киеве считают, что такая модель фактически открывает путь к потере контроля над территориями и односторонним уступкам России.

Как сообщает немецкое издание Bild, во время сложных и напряженных переговоров в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским и американской делегацией, связанной с окружением Дональда Трампа, обсуждались возможные сценарии завершения или замораживания войны. На кону, по оценкам сторон, стоял принципиальный вопрос: удастся ли остановить активную фазу боевых действий после более чем трех с половиной лет полномасштабной агрессии России или война будет оставаться такой же интенсивной и в дальнейшем.

В основе переговорного процесса, по данным журналистов, лежит 28-пунктный план США по урегулированию войны, который содержит ряд положений с ощутимым пророссийским уклоном. Среди них — требование о фактическом отказе Украины от курса на членство в НАТО, а также проведение досрочных выборов в сжатые сроки — в течение ста дней.

По информации Bild, украинская сторона сигнализировала о готовности обсуждать эти пункты при условии предоставления четких гарантий. В то же время документ предусматривает масштабные территориальные уступки в пользу России, что для Киева является крайне чувствительным и принципиальным вопросом.

Особую критику в Украине вызвал пункт 21 предложенного плана. В нем, в частности, отмечается, что Крым, а также Луганская и Донецкая области де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области предлагается "заморозить" вдоль нынешней линии фронта. Кроме того, документ предусматривает вывод украинских войск из подконтрольной части Донецкой области, которая, по замыслу авторов плана, должна была бы получить статус демилитаризованной территории с международным признанием российского контроля.

Хотя, по данным издания, Владимир Зеленский не исключает вариант замораживания фронта и временного де-факто контроля России над уже оккупированными территориями — Крымом, частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, — вопрос полного отвода Вооруженных сил Украины из Донецкой области он считает неприемлемым при любых обстоятельствах.

В ответ на эту позицию американская сторона, как пишет Bild, выдвинула другую идею — отвод украинских войск примерно с 5,6 тысячи квадратных километров Донецкой области с последующим созданием там "демилитаризованной экономической зоны". Формально такая территория не переходила бы под контроль российской армии.

Россия, по информации журналистов, сразу поддержала эту инициативу, заявив о готовности направить на освобожденные Украиной территории "только подразделения Национальной гвардии". В то же время в Киеве отмечают, что эти силы фактически являются полноценным элементом военной машины РФ и принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Также в воскресенье Владимир Зеленский публично отреагировал на такое предложение, заявив, что не считает его ни справедливым, ни безопасным. Президент обратил внимание на отсутствие четкого механизма управления подобной "экономической зоной" и подчеркнул, что нет никаких реальных гарантий того, что Россия придержится взятых на себя обязательств. В Киеве опасаются, что после отвода украинских войск эти территории могут быть быстро оккупированы под другим предлогом.

Высокопоставленный чиновник Украины в комментарии Bild подчеркнул, что реализация такого сценария фактически означала бы поражение и капитуляцию украинской армии. По его словам, Киев не готов соглашаться на односторонние шаги без симметричных действий со стороны России.

Зато украинский президент предложил альтернативный подход: если ВСУ отходят на пять-десять километров, российские войска должны осуществить аналогичный отвод вглубь оккупированных территорий. По данным Bild, этот вопрос пока остается открытым и обсуждается крайне осторожно, в напряженной и конфликтной атмосфере.

Напомним, что 12 декабря издание Le Monde опубликовало материал, в котором утверждалось, что Киев якобы согласился на создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Однако впоследствии советник председателя ОП Михаил Подоляк опроверг информацию издания и отметил, что никаких решений по демилитаризации линии фронта не существует, а обсуждения носят лишь теоретический характер.