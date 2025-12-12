"Буферная зона" на Донбассе существует только в теории: Подоляк отреагировал на материал Le Monde

Украина не согласовывала создание "буферной зоны" на Донбассе — об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, опровергнув информацию французского издания Le Monde. Он отметил, что никаких решений по демилитаризации линии фронта не существует, а обсуждения носят лишь теоретический характер.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии Kyiv Post советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, утверждения французского издания существенно преувеличивают реальное состояние переговорного процесса. Представитель ОП подчеркнул, что сообщения о согласованной буферной зоне не соответствуют действительности, а никаких политических решений по этому вопросу не принимали.

По словам Подоляка, материал Le Monde, где речь шла о якобы готовности Украины согласиться на демилитаризованную зону по обе стороны нынешней линии фронта и включение этого положения в обновленный американский мирный план, подает слишком далекую от реальности интерпретацию. Он подчеркнул, что такие сценарии пока существуют только на уровне общих концепций, которые обсуждают в рамках более широких дискуссий о гарантиях безопасности.

"Пока речь идет исключительно о теоретических дискуссиях", — отметил Подоляк, пояснив, что в любом переговорном процессе рассматриваются различные потенциальные форматы, включая варианты остановки боевых действий на линии соприкосновения.

По его словам, среди возможных моделей теоретически может фигурировать и создание контролируемой буферной или демилитаризованной зоны, однако это не означает наличие конкретных договоренностей.

"Такой формат теоретически может включать возможность формирования так называемой буферной или демилитаризованной зоны, которую нужно будет активно контролировать. Но все это пока обсуждается только в рамках гарантий безопасности", — подчеркнул он.

Подоляк также подчеркнул, что любые окончательные решения относительно будущих безопасностных или переговорных форматов будет объявлять исключительно Президент Украины.

О чем говорится в материале Le Monde

12 декабря издание Le Monde опубликовало материал, в котором утверждалось, что Киев якобы согласился на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, предусматривающей вывод войск с обеих сторон линии фронта.

По данным газеты, это предложение поддержали европейские лидеры и включили в обновленный мирный план США, подготовленный Зеленским и направленный президенту США Дональду Трампу, а также к работе над ним были привлечены Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц.

Впоследствии советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что материал был подан некорректно: Подоляк лишь отмечал, что различные вопросы можно обсуждать, а окончательное решение принадлежит народу и высшему политическому руководству.

Также Фокус писал, что, по информации The Financial Times, спецпосланник США Стив Уиткофф активно убеждает Киев согласиться на односторонние территориальные уступки для более быстрого достижения мира.